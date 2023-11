Nachdem die Börsen diese Woche schon ordentlich gestiegen waren, geht es am Freitag nochmal weiter. Und das ist der Grund warum DAX, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones und Co weiter kräftig steigen.

Weil die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag schwach ausgefallen waren, frohlockt die Börse. Was sich seltsam anhören mag hat folgenden simplen Hintergrund: Ein schwächerer Arbeitsmarkt bedeutet eine leicht schwächere Wirtschaft und dies ist gut für sinkende Zinsen. Weil die US-Notenbank bereits am Mittwochabend eine weitere Zinspause verkündet hatte und die Börsen daraufhin schön gestiegen waren, folgt heute die nächste gute Nachricht für die Börse. Konkret waren laut Reuters im Oktober nur 150.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft hinzugekommen. 180.000 waren erwartet worden. Zudem wurden die Zahlen für den September im Nachhinein von 336.000 auf 297.000 korrigiert. Gute Nachrichten für die Börse. Und so stark steigen jetzt die wichtigen Indizes:

Der DAX legte auch heute nochmals um 0,5 Prozent auf 15.220 Punkte zu. Auf Wochensicht befindet sich der DAX mehr als 3,5 Prozent im Plus.

Zudem liegen auch die US-Börsen kurz vor Börseneröffnung in den USA vorne. Der Dow Jones befindet sich 0,45 Prozent im Plus bei 34.070 Zähler, der S&P 500 bei 0,5 Prozent plus bei 4.355 Punkte und die Nasdaq100 bei plus 0,45 Prozent und 15.000 Punkte. Auf Wochensicht befinden sich alle drei großen US-Indizes rund 5 Prozent im Plus.

Auch der Goldpreis und Silberpreis reagierten erfreut über die Aussicht auf eine weniger restriktive Zinspolitk und legten deutlich zu. Klar, gelten Edelmetalle doch während Hochzinsphasen als weniger attraktiv, weil sie keine Zinsen oder Dividenden abwerfen. Aber auch weil der Euro sich heute sehr stark zeigt und gegenüber dem Dollar um 0,8 Prozent auf 1,0704 Dollar zulegt, geht es den Edelmetallen gut. Genau wie die Kryptowährungen reagieren auch Edelmetalle sensibel auf den Wechselkurs. Die Kryptos befinden sich heute nach der jüngsten Rallye allerdings etwas im Minus. Zu tun haben kann das auch mit der heutigen Verurteilung des Krypto-Betrügers Sam Bankman-Fried, der mit dem FTX-Skandal für Aufsehen gesorgt hatte.

