Aktuell finden sich an der Börse wieder einige Schnäppchen. Vor allem deutsche Aktien sind unterbewertet. Wir zeigen, welche Aktien neben 1&1, Volkswagen und Vonovia noch sehr günstig sind und ein niedriges KBV haben. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Hat eine Aktie ein KBV von unter 1,0 so gilt sie als unterbewertet. Denn: Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) gibt an, wie viel die Vermögenswerte des Unternehmens in Form von Fabriken, Know-How und Produkten im Vergleich zum aktuellen Börsenkurs wert sind. Liegt das KBV bei etwa 1,0, so ist die Aktie fair bewertet. Bei einem Wert von über 1,0 ist die Aktie etwas teurer und bei einem Wert von unter 1,0 ist die Aktie unterbewertet. Grundsätzlich bietet sich bei einer Unterbewertung ein Discount für Aktionäre. Denn: Sollte das Unternehmen verkauft oder übernommen werden, dürfte sich der Wert der Aktie deutlich erhöhen, sind doch die Vermögenswerte des Unternehmens alleine viel mehr wert als der Börsenwert aktuell. Und bei diesen Aktien ist das KBV aktuell stark unterbewertet:

Deutsche Aktien mit einem niedrigen KBV

KBV

Weiterhin ist Aroundtown die günstigste deutsche Aktie im Prime-Standard der Deutschen Börse. Mit nur einem KBV von 0,12 ist das Immobilienunternehmen sehr günstig. Allerdings ist die Aroundtown-Aktie auch angeschlagen, weswegen Anleger nicht einfach nur aufgrund des KBV zugreifen. Für eine Investmententscheidung sind immer auch eine komplette fundamentale Analyse, eine Untersuchung des Geschäftsmodells, eine Betrachtung des Charts und die Analystenmeinungen wichtig.

Außerdem ist auch die Aktie der Global Fashion Group mit einem KBV von 0,26 sehr günstig. Geht man nur vom Buchwert aus, so könnte sich die Global Fashion Group Aktie aufgrund dieser Kennzahl vervierfachen und würde erst dann einen fairen Wert erreichen. Ob die Aktie aber so viel Potenzial hat, darf bezweifelt werden. BÖRSE ONLINE hat die Global Fashion Group aktuell auf Beobachten eingestuft mit einem Kursziel von 0,75 Euro.

Allerdings sehen wir bei der drittplatzierten Aktie von 1&1 sehr viel Potenzial. Hier raten wir zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 20 Euro, was momentan einem Kurspotenzial von 100 Prozent entspricht. Auch nach dem KBV ist die 1&1 Drillisch Aktie mit einem Wert von 0,31 sehr günstig bewertet.

Volkswagen, Vonovia und Co: Auch diese deutschen Aktien sind nach dem KBV unterbewertet

Weitere unterbewertete Aktien sind unter Anderem Volkswagen und Vonovia. Die Volkswagen Vorzüge weisen aktuell ein KBV von 0,4 auf und könnten sich somit theoretisch um 150 Prozent steigern, bis ein fairer Wert erreicht ist. Doch auch die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit einem Kursziel von 189 Euro.

Ebenfalls spannend ist die Vonovia-Aktie. Auch dieses Immobilienunternehmen war aufgrund der angespannten Zinssituation unter die Räder gekommen und stark im Kurs gefallen. Mit einem Wert von 0,47 beim KBV bietet sich eine Verdopplung der Aktie an. BÖRSE ONLINE rät aktuell aber lediglich zum Beobachten der Aktie.

