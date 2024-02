Ahnt sie bereits sagenhafte Kurssprünge? Dieses weltbekannte Tech-Unternehmen bringt diese Woche Zahlen – und Cathie Wood hat in den vergangenen Tagen bereits mehrfach zugeschlagen. Sollten Sie die Chance noch schnell nutzen?

Der Februar dauert erst ein paar Tage und Cathie Wood ging bereits wieder ordentlich auf Einkaufstour. Die Investorin ist bekannt dafür, auf spekulative Wachstumswerte zu setzen. Das birgt ein hohes Risiko, jedoch konnte die Investorin in der Vergangenheit bereits sagenhafte Kursgewinne einfahren.

Vor allem sind sie und ihr Team dafür bekannt, sich in der Tech-Branche bestens auszukennen und die Trends der Zukunft bereits in der Gegenwart zu erahnen. Wenn Wood also kurz vor den Zahlen bei einer Aktie auf Einkaufstour geht, sehen Anleger genau hin. Und genau das ist in den vergangenen Tagen bei einem sehr bekannten Tech-Unternehmen passiert.

Cathie Wood schlägt bei dieser Tech-Aktie zu – geniale Chance?

Ein Blick auf die aktuellen Trades von Cathie Wood zeigt: Die Investorin hat am ersten Februar über 52.000 Aktien des Unternehmens Pinterest für ihren Flaggschiff ETF Ark Innovation gekauft. Am 31. Januar kaufte sie sogar noch schnell über 145.000 Aktien und einen Tag zuvor über 33.000 Aktien.

Die Pinterest-Aktie ist sowohl Bestandteil des Ark Innovation ETFs als auch des Ark Fintech Innovation ETFs. Der Kauf ist auffällig: Denn diese Woche bringt Pinterest am achten Februar Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2023.

Pinterest ist sozusagen das Google für Bilder, eine Art Online-Pinnwand auf der Menschen Inspiration für Dinge wie Rezepte, Einrichtung oder Mode finden können. Erst 2010 gegründet, ging das Unternehmen neun Jahre später an die Börse und konnte seitdem über 60 Prozent zulegen. Besonders während der Corona-Pandemie, als viele Leute zuhause waren und wenig zu tun hatten, konnte die Aktie profitieren. Danach wurde es allerdings etwas schwierig, das Wachstum der Nutzer verlangsamte sich und aufgrund des Marktumfeldes kürzten Unternehmen ihre Werbeausgaben.

Wachstum voraus bei Cathie Woods jüngstem Kauf?

Da nun bei der Inflation und den steigenden Zinsen jedoch eine Besserung im Laufe der Zeit erwartet wird, haben Verbraucher jedoch jede Menge Nachholbedarf und Suchen nach Inspiration für mögliche Konsum-Ausgaben. Davon könnte Pinterest profitieren. Bereits im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen die monatlich aktive Nutzerbasis zum Vorjahr um acht Prozent erhöhen und den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer um drei Prozent steigern. Zudem baute Pinterest erst im dritten Quartal die Funktion ein, dass Nutzer bei einem Pin mit einem Klick direkt auf die Seite des Anbieters kommen, um das jeweilige Produkt zu kaufen.

Die Mehrheit der Analysten sieht die Aktie laut der Datenbank von „TipRanks“ derzeit als Kauf und sieht mit einem Kursziel von 44 Dollar eine Kurschance von elf Prozent. Die Analysten von Piper Sandler sehen mit 48 Dollar aber sogar rund 21 Prozent Luft nach oben.

