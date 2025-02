Wie die aktuellen 13F Filings zeigen, hat der legendäre Investor Michael Burry zuletzt sein Portfolio massiv umgestellt. Auf diese Aktien setzt der legendäre Hedgefondsmanager jetzt, und diese Werte hat er zuletzt verkauft.

Michael Burry ist für viele Anleger eine Legende. Der ehemalige Hedgefondsmanager war einer der wenigen, die 2008 die Häuserblase in den USA korrekt voraussahen und auch noch erfolgreich auf ihren Zusammenbruch wetteten.

Nun zeigen die neuen 13F Filings, wie sich Michael Burry aktuell für die Situation an den Märkten aufgestellt hat.

Legendärer Big Short-Investor Michael Burry baut Portfolio um

Durch diese Daten wird erneut klar: Burry hat sein Portfolio massiv umgebaut. Wie fast in jedem Quartal hat der Multimillionär einen Großteil seiner Positionen aus dem Depot gekegelt und durch neue Titel ersetzt.

Konkret wurden die Werte Shift4 Payments Inc., Olaplex Holdings Inc. und RealReal Inc. vollständig verkauft. Auch seine China-Wetten reduzierte Burry deutlich und warf 40 Prozent seiner Anteile an JD.com und Alibaba auf den Markt. Dennoch bildet die Spekulation auf ein Comeback von China weiter den Großteil seines Portfolios.

Auf diese Aktien setzt er jetzt

Zusätzlich zu den genannten Verkäufen holte sich Burry auch gleichzeitig eine ganze Reihe neuer Titel ins Portfolio, sodass seine Allokation laut den 13F Filings für das vierte Quartal wie folgt aussieht:

Alibaba Group Holdings - Portfoliogewichtung: 16,43 Prozent

Baidu Inc. - Portfoliogewichtung: 13,61 Prozent

JD.com Inc. - Portfoliogewichtung: 13,43 Prozent

Estee Lauder Cos. - Portfoliogewichtung: 9,68 Prozent (Neukauf)

Molina Healthcare Inc. - Portfoliogewichtung: 9,40 Prozent

Pinduoduo Inc. - Portfoliogewichtung: 9,39 Prozent (Neukauf)

HCA Healthcare Inc. - Portfoliogewichtung: 5,81 Prozent (Neukauf)

Bruker Corp. - Portfoliogewichtung: 5,68 Prozent (Neukauf)

V.F. Corp. - Portfoliogewichtung: 5,54 Prozent (Neukauf)

Magnera Corp.- Portfoliogewichtung: 4,69 Prozent (Neukauf)

Oscar Health Inc. - Portfoliogewichtung: 3,47 Prozent (Neukauf)

American Coastal Insurance - Portfoliogewichtung: 2,54 Prozent

Canada Goose Holdings Inc. - Portfoliogewichtung: 0,32 Prozent (Neukauf)

