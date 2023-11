Der Markt geht von ersten Zinssenkungen im Sommer 2024 aus, doch Hedgefonds-Manager Bill Ackman ist hier etwas anderer Meinung. Könnten die Notenbanken die Zinsen vielleicht schon im Januar senken?

Seit den positiven Inflationszahlen für den Monat Oktober ist die Börse in der Hoffnung 2024 Zinssenkung zu sehen. Aktuell preist man sowohl bei der EZB als auch bei der Fed für das kommende Jahr vier Senkungen zu je 25 Basispunkten, beginnend ab Juni/Juli ein.

Allerdings könnten die Senkungen laut Hedgefonds-Manager Bill Ackman bereits früher kommen als erwartet. Nämlich im Januar 2024:

Fed senkt die Zinsen bereits im Januar, meint Bill Ackman

Denn in einem Interview am Montag mit Bloomberg TV sagte der schillernde Investor, dass der Markt und auch die Notenbank bisher die Schwäche der Wirtschaft unterschätzen würden. So soll es sowohl bei vielen Unternehmen als auch im Immobilienbereich laut Ackman schon schwere Risse geben, die eine harte Rezession im Jahr 2024 wahrscheinlich machen.

Dementsprechend erwartet der Hedgefonds-Manager ein Einschreiten der Notenbanken, wenn die Krise in der Wirtschaft immer offensichtlicher wird. Aus diesem Grund könnte laut Ackman schon im Januar die erste Zinssenkung erfolgen, da die hohen Kapitalkosten Unternehmen “erwürgen” würden. Der Experte warnte zudem davor, dass ohne ein zeitnahes Handeln die Wirtschaft an die Wand gefahren werden dürfte.

Wie realistisch sind Ackmans Zinssenkungs Theorien?

Allerdings muss man dazu auch bemerken, dass Ackman in seinem Fonds aktuell auch auf fallende Zinsen setzt, dementsprechend also einen Interessenkonflikt hat. Folglich lohnt sich ein Realitätscheck seiner Theorien:

Tatsächlich hat man historisch gesehen häufig infolge schneller Zinsanhebungen auch dramatische Zinssenkungen gesehen, jedoch kamen diese oftmals zu spät, um die Wirtschaft vor einer Rezession zu bewahren. Sollten die Risse bei den Unternehmen durch höhere Kapitalkosten also offenbar werden und Fed sowie EZB danach handeln, dann könnte es bereits zu spät sein.

Sollte es hingegen allerdings nicht zu einer Krise kommen, wie von Ackman vorhergesagt, dann dürften die Zinsen vermutlich langsam und nur im erwarteten Rahmen gesenkt werden.

Wie kann man von Zinssenkungen profitieren?

Anleger, die aber Ackmans Theorie folgen und ebenfalls auf sinkende Zinsen setzen wollen, können dies entweder durch ein Investment in Anleihen (zum Beispiel über den Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF) oder einen Kauf des Fonds des Experten tun. Denn der Hedgefonds des Investors ist als Pershing Square über eine Investmentholding börsengelistet.

