Kurz vor Beginn der nächsten Quartalszahlen konnte der DAX wieder deutlich zulegen. Doch wie geht es jetzt nach der Rallye für Aktien wie BASF, Deutsche Telekom, Daimler Truck, RWE und SAP weiter? Und für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Und welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche DAX-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert. Von Roland Frank und Marian Kopocz

In den letzten Woche zuckte der DAX hektisch hin und her: Erst nahm er ein Versuch auf ein neues Rekordhoch vor zwei Wochen, brach daraufhin aber auf rund 15.500 Punkte ein und erstarkte in dieser Woche wieder auf weiter über 16.000 Punkte. Doch was sollen Anleger jetzt mit ihren Aktien machen?

Und so schätzen die Analysten aktuell die DAX-Aktien ein:

DAX Konsensrating

Das DAX-Rating für KW 29

Bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es wenige Veränderungen. RWE bleibt mit einem sehr guten Rating von 4,96 auf dem ersten Platz vor Daimler Truck mit einem Konsensrating von 4,79 auf Rang 2 und Merck mit einem Wert von 4,73 Rang 3. Dabei kann Merck erneut leicht in der Gunst der Analysten zulegen. Rheinmetall und die Deutsche Telekom halten unverändert die nächsten Plätze.

Während Mercedes-Benz bei einer Einstufung der Analysten von 4,59 verharrt, bleibt auch die Allianz auf einen Wert von 4,40 stehen. Auch Siemens schüttelt die Unwägbarkeiten von Siemens Energy etwas ab und kann mit einer Einschätzung von 4,52 an der Spitzengruppe dranbleiben. SAP ist mit einer Bewertung der Analysten von 4,28 von möglichen 5,0 Punkten weiter an der Spitzengruppe dran.

Unterdessen gibt es am Ende des DAX Änderungen. Denn Beiersdorf kann sich mit einem identischen Rating wie in der Vorwoche halten, rutscht aber einen Platz hoch, weil BMW von 3,56 auf 3,48 abrutscht. Dahinter verbleiben BASF, Adidas, Continental und Henkel.

Insgesamt hat sich bei der Bewertung der Aktien des DAX diese Woche wenig getan. Aber Anleger dürfen gespannt sein, was die kommende Woche an der Börse bringt.



Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

