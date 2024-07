Dieses Comeback ist die vielleicht größte Story an den Kapitalmärkten im Jahr 2024. Jetzt gibt es weitere neue positive Nachrichten für die Aufwärtsbewegung. Geht die Rallye darum jetzt in die nächste Runde?

Auf Sicht der vergangenen sechs Monate hat der iShares MSCI China UCITS ETF (WKN: A2PGQN) um 15 Prozent an Wert gewinnen können, obwohl er zuletzt deutlich korrigiert hat. Damit zeigt sich eindeutig: Das von vielen Experten für 2024 angekündigte Comeback von China-Aktien ist tatsächlich angelaufen.

Doch nun gibt es Nachrichten, die die nächste Rallye bei der spannenden Turnaround-Story auslösen könnten:

Neue Nachrichten für Comeback-Story des Jahres

So führte China am Dienstag, überraschend für die Kapitalmärkte, eine erneute Zinssenkung durch. Die People's Bank of China senkte den Zinssatz für einjährige Schuldverschreibungen von 2,5 Prozent auf 2,3 Prozent. Zudem gab es Kreditgeschäfte für Banken zu einem Zinssatz von 1,7 Prozent, um die Liquidität in den Geldhäusern zu erhöhen.

Diese Maßnahmen sollen den weiter unter Druck stehenden Immobilienmarkt bei seiner Bodenbildung helfen und die unter Druck stehende Wirtschaft stabilisieren. Lynn Song, Chefvolkswirtin für Großchina bei der ING sagte dazu:

„Die geldpolitische Lockerung dieser Woche dürfte ein willkommenes Signal sein, da China auf seinem Weg zu seinem jährlichen Wachstumsziel von fünf Prozent in der zweiten Jahreshälfte eine anspruchsvollere Phase bevorsteht.”

Geht die Rallye in die nächste Runde?

Dementsprechend könnte die Rallye von China-Aktien, die zuletzt etwas ins Stocken geraten sind, in die nächste Runde gehen, vermuten einige Experten. Allerdings gibt es auf dem Weg dahin einen Mühlstein im Weg, nämlich den Risikoappetit der Investoren.

Denn in den vergangenen Tagen war ein deutlicher Ausverkauf bei risikobehafteten Aktien wie hoch bewerteten Tech-Highflyern zu beobachten. Da chinesische Werte eigentlich noch schwankungsanfälliger sind, stellt sich die Frage, ob Investoren die Titel angesichts ihrer niedrigen Bewertung anders klassifizieren als in der Vergangenheit.

An dieser Frage dürfte sich vermutlich entscheiden, ob es zu einer Aufwärtsbewegung von China-Aktien im aktuellen Umfeld kommt. Zumindest einige Experten wie der BigShort-Star Michael Burry glauben daran. Mehr zu seiner aktuellen Positionierung erfahren Sie in diesem Artikel.

