Der Markt für grüne Energien wächst immer weiter und einige Aktien aus diesem Sektor bieten auch hohe Ausschüttungen. Mit diesen drei Energie-Titeln lassen sich jetzt bis zu 5,1 Prozent Dividendenrendite generieren.

Grüne Energie ist zwar nicht das Hype-Thema des Jahres 2023 gewesen, doch der Ausbau erneuerbarer Energien bleibt weiterhin ein Megatrend der kommenden Jahre. Dass dies an der Börse zuletzt allerdings nicht honoriert wurde, liegt primär an hohen Kapital- und Baukosten, die größtenteils die unprofitablen Player der Branche nach unten gedrückt haben.

Satte grüne Dividenden aus erneuerbaren Energien

Jedoch gibt es in diesem Sektor auch einige hochprofitable Titel, die nicht nur den Ausbau trotz Krise fortsetzen, sondern auch in der aktuellen Phase hohe Dividendenrenditen bieten. Auf diese drei grünen Aktien sollten Anleger deswegen einen Blick werfen:

NextEra Energy (Dividendenrendite: 3,1 Prozent)

Der erste Wert ist dabei der amerikanische Versorger NextEra Energy, der ein breites Portfolio an erneuerbaren Energien in einer seiner ausgegliederten Tochtergesellschaften hält. In den USA gilt man allgemein als der größte Anbieter von grünem Strom.

Nach einigen Abschreibungen und hohen Kapitalbelastungen ist die Aktie 2023 etwas heruntergekommen, was das KGV auf 19,3 reduziert und die Dividendenrendite auf 3,1 Prozent erhöht hat.

Iberdrola (Dividendenrendite: 4,2 Prozent)

Deutlich stabiler hat sich in diesem Jahr die spanische Iberdrola gezeigt. Der weltweit agierende Versorger, dessen Anteil grüner Energien am Portfolio immer weiter ausgebaut wird, steht auf Sicht seit Jahresanfang mit einer Performance von 9,7 Prozent da, während NextEra in den USA 28,6 Prozent an Wert verloren hat.

Trotz dieser Stabilität bewertet die Börse Iberdrola allerdings nur mit dem 17,6-fachen Gewinn und einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent.

Greencoat UK Wind (Dividendenrendite: 5,1 Prozent)

Wer aber sehr hohe und in der Vergangenheit auch stabil steigende Dividenden vereinnahmen will, der kann einen Blick auf Greencoat UK Wind werfen. Das Unternehmen ist kein klassischer Versorger, sondern eine Investmentgesellschaft, die Windparks in Großbritannien betreibt.

Dabei steht bei Greencoat vorrangig die Dividende im Vordergrund. Aktuell liegt die Rendite bei 5,1 Prozent. Das KGV des Unternehmens lediglich bei 7,2.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NextEra Energy, GREENCOAT U.K. WIND PLC REGISTERED SHARES LS -,01.