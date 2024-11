Die Aktie des DAX-Konzerns Siemens ist am Donnerstag um sieben Prozent auf ein neues Rekordhoch geschossen. Beflügelt wurde der Kurs dabei von wirklich positiven operativen Nachrichten. Doch wie geht es jetzt weiter? Und können Anleger am Allzeithoch noch bei den Papieren zugreifen oder heißt es jetzt Gewinne mitnehmen?

Am Donnerstag ist die Aktie des DAX-Konzerns Siemens um sieben Prozent in die Höhe geschossen und hat bei 195,90 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Auslöser dieses eher ungewöhnlich starken Anstieges bei den konservativen Papieren waren die außerordentlich guten Quartalszahlen, die vor Handelsbeginn vorgelegt wurden.

Darum schießt die Siemens-Aktie deutlich in die Höhe

Dabei meldete das Unternehmen Rekordzahlen für das ausgelaufene, versetzte Geschäftsjahr (Ende im September). Konkret verdiente man mit 9,0 Milliarden Euro mehr als je zuvor und sogar mehr, als von den Analysten prognostiziert worden war. 2023 waren es übrigens 8,5 Milliarden Euro gewesen. Im Zuge dieser guten Ergebnisse hob Siemens auch die Dividende für Aktionäre an. Im kommenden Jahr soll es 5,20 Euro je Anteilsschein geben (Vorjahr 4,70 Euro).

Dazu bleibt das Unternehmen für das neue Geschäftsjahr positiv. Konkret erwartet man ein Umsatzplus in der Spanne von drei bis sieben Prozent (über den Erwartungen von 4,9 Prozent). Die Betriebsmarge soll 17 bis 18 Prozent erreichen.

Analysten lobten im Anschluss die gemeldeten Zahlen als fast durchweg über den Erwartungen. Besonders die starke Auftragslage im Bereich digitale Industrie wurde von einigen Marktbeobachtern wie Goldman Sachs positiv hervorgehoben.

Siemens-Aktie: Kaufchance oder lieber Gewinne mitnehmen?

Doch für Anleger stellt sich nach Rekorden beim Kurs und beim Gewinn die Frage: Ist es jetzt Zeit, die Hochs für Gewinnmitnahmen zu nutzen oder bietet sich beim DAX-Konzern vielleicht sogar noch eine Kaufchance?

Tatsächlich bietet sich trotz des Kurssprungs bei der Aktie von Siemens momentan eher eine Kaufchance. Denn der Anstieg am Donnerstag ist zwar heftig, doch davor hatte die Aktie seit Jahresanfang lediglich um fünf Prozent zulegen können, was für Nachholpotenzial spricht. Zudem untermauern die starken Zahlen eine positive operative Entwicklung, die auch in Zukunft noch Raum für Kurssteigerungen lässt.

Aus diesem Grund sind sowohl der Konsens der Analysten als auch BÖRSE ONLINE optimistisch für die Papiere und raten zum Kauf. Die Marktbeobachter sehen Potenzial bis auf im Schnitt 207 Euro, BÖRSE ONLINE bis auf 215 Euro.

