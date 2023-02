Um sein Depot gut aufzustellen und eine breite Streuung zu erzielen, ist der Aktien-Index MSCI World in aller Munde. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE verrät, wie sich der MSCI World genau zusammensetzt, wie es aus charttechnischer Sicht weitergeht und mit welchem Vehikel sich investieren lässt.

Die Aktienanlage hat nach einer längeren Talsohle in den vergangenen Jahren wieder an Popularität gewonnen – mit steigender Tendenz bei vorwiegend jüngerer Kundschaft. Dabei weisen sowohl Experten für Geldanlagen als auch Verbraucherschützer immer wieder zu einer breiten Streuung im Depot hin. Hier sind vorzugsweise Indizes attraktiv, denn diese setzen sich aus vielen verschiedenen Unternehmen und Branchen zusammen. Demnach ist gerade der weltweit investierende MSCI World ein Musterkandidat.



Aus diesen Werten setzt sich der MSCI World zusammen

Der Index setzt sich aus den weltweit größten Aktiengesellschaften zusammen. Konkret bildet der MSCI World die Wertentwicklung von insgesamt über 1650 Unternehmen aus 23 Industrieländern ab. Eine Mehrzahl von 69 Prozent der im MSCI World gelisteten Unternehmen stammt aus den USA. Es folgen Großbritannien, Japan und Frankreich. Deutschland ist mit insgesamt 55 Unternehmen und damit mit einer Quote von 2,8 Prozent im Index vertreten. Im Index sind dagegen Länder wie Brasilien und China nicht berücksichtigt.

Um in den Index zu gelangen, müssen von den Konzernen bestimmte Aufnahmekriterien erfüllt werden. So darf der Börsenwert eines Unternehmens in einer definierten Zeitspanne nicht unter eine bestimmte Grenze abrutschen. Zudem müssen die Aktien ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Unabdingbar ist auch eine starke Streubesitz-Marktkapitalisierung.



Zu den Schwergewichten im Index zählen Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet (A und C), Meta Platforms, NVIDIA und Johnson & Johnson, die es zusammen auf einen Anteil von etwa 18,4 Prozent bringen.



Charttechnischer Ausblick wieder aufgehellt

Nach der fast einjährigen Korrektur – der Index erreichte Anfang Januar 2022 ein Allzeithoch bei 3248 Punkten - haben sich die Aussichten für das viel beachtete Aktienbarometer zuletzt deutlich aufgehellt. So etablierte sich nach dem Oktobertief bei 2367 Zählern ein junger Aufwärtstrend, der kürzlich durch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie sowie den Bruch des dominierenden Abwärtstrends gefestigt wurde. Kurzfristig deutet sich durch das Verkaufssignal beim Trendfolger MACD eine Verschnaufpause an, die im Idealfall mit einem Rücklauftest bis zum beschriebenen Aufwärtstrend um 2700 Punkte führt. Mit einem Abprall nach oben sollte es dann spätestens wieder gen Norden gehen. Mittelfristig liegt das nächste Etappenziel im 3000er-Bereich. Negativ zu interpretieren wäre dagegen ein deutlicher Abfall unter den beschriebenen Trend und die aktuell um 2640 Zähler notierende 200-Tage-Linie.



Für Anleger bietet sich aus mittel- und langfristiger Sicht ein ETF an – ein börsengehandelter Indexfonds auf den MSCI World, der sogar sparplanfähig ist. Allerdings wird dieser in US-Dollar gehandelt - ein entsprechendes Währungsrisiko muss berücksichtigt werden.



Beispielsweise der Xtrackers MSCI World UCITS ETF mit der WKN: A1XB5U.

Übrigens:

