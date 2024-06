Sie wollen sich keine Sorgen mehr um ein kollabierendes Rentensystem machen, sondern sich schon heute auf den Ruhestand freuen? Dann heißt es jetzt die Rentenplanung in die eigene Hand zu nehmen! So häufen Sie mehr Vermögen an als Sie jemals ausgeben können:

Die Angst vieler Menschen in puncto Rente ist zuletzt immer größer geworden. Angesichts des neuen Rentenpakets der Bundesregierung werden die Beiträge steigen und Experten monieren eine Notlösung, ohne langfristiges Potenzial, das Problem aus der Welt zu schaffen.

Insbesondere junge Menschen machen sich deswegen Sorgen um die Zukunft und ob es im Alter überhaupt noch eine Vorsorge geben wird, wenn man nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten.

Wie sie mehr Vermögen ansammeln als sie jemals ausgeben können

Dementsprechend erkennen immer mehr Menschen: Es ist die Eigeninitiative gefragt. Eigener Vermögensaufbau und sparen für die Rente sind notwendig, um sich im Alter zu versorgen. Die Zahlung in die Rentenkasse ist für viele nur eine Zusatzsteuer, die später keinen Nutzen bringt.

Doch wie schafft man es in Zeiten von Inflation und globalen Krisen ein Vermögen ansammeln, von dem man leben kann? Die Antwort lautet: Investieren in Sachwerte, primär unternehmerische Beteiligungen.

So hat ein breit gestreutes Aktienportfolio trotz aller Krisen über die Jahre um die sieben Prozent Rendite pro Jahr (wenngleich mit starken Schwankungen) geliefert und hat Menschen mehr Geld eingebracht als sie je ausgeben könnten.

So gehen Sie reich in Rente

Geht man nun davon aus, dass sich diese Renditen in der Zukunft fortschreiben, dann können bereits Sparraten von 15 Prozent des eigenen Nettoeinkommens Sie langfristig reich machen. Geht man vom aktuellen Nettomonatsgehalt in Deutschland von 2165 Euro aus, so würden sie monatlich 325 Euro investieren müssen. Das Ergebnis, je nach Alter in dem Sie starten und mit Inflationsadjustierung der Sparrate (plus zwei Prozent pro Jahr) lautet dann wie folgt:





Wenn Sie mit 25 starten, haben Sie mit 65 ein Vermögen von 1.033.537,30 Euro

Wenn Sie mit 30 starten, haben Sie mit 65 ein Vermögen von 702.443,29 Euro

Wenn Sie mit 35 starten, haben Sie mit 65 ein Vermögen von 469.625,83 Euro

Wenn Sie mit 40 starten, haben Sie mit 65 ein Vermögen von 306.572,02 Euro

Wenn Sie mit 45 starten, haben Sie mit 65 ein Vermögen von 192.981,39 Euro

Wenn Sie mit 50 starten, haben Sie mit 65 ein Vermögen von 114.406,16 Euro

