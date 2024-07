Dieser Fonds ist nicht nur seit Jahren in Nvidia, SpaceX, Tesla und Co. investiert, sondern hat aufgrund dieser Allokation auch den Markt langfristig schlagen können. Sollten Anleger daher jetzt bei diesem Spitzen-Vehikel zuschlagen? In 10 Jahren waren hier 236 Prozent Rendite möglich.

Kaum ein Fonds hat in der Vergangenheit ein so gutes Näschen bei der Auswahl von Wachstumsaktien bewiesen, wie der Scottish Mortgage Investment Trust, der per saldo eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft ist.

Diese wird von dem Vermögensverwalter Baillie Gifford betrieben und hat seit dem Jahr 1909 durch das Investment in Growth-Titel eine beeindruckende Wachstumsstory hingelegt.

Besser als der Markt und seit Jahren in Nvidia, SpaceX & Co. investiert

So konnten Anleger mit einem Investment nicht nur den Markt schlagen, sondern waren außerdem frühzeitig bei Aktien wie Nvidia, Tesla & Co. dabei. Ein weiterer wichtiger Teil ist zudem das Private Equity Portfolio des Unternehmens, dass unter anderem in SpaceX von Elon Musk investiert ist.

Aktuell sieht das Beteiligungsportfolio wie folgt aus:

Scottish Mortgage Investment Trust Portfolio des Scottish Mortgage Investment Trust

Dabei fällt auf, dass es sich hierbei um einen sehr konzentrierten Ansatz des Managements handelt. Allein eine Nvidia hat fast zehn Prozent Gewicht, doch über die vergangenen 100 Jahre hat sich dieser Ansatz bewährt.

Jetzt in den Top-Fonds investieren?

Anleger, die in den Top-Fonds investieren wollen, sollten allerdings gewarnt sein. Aufgrund der Portfoliostruktur sind starke Schwankungen bei dem Fonds keine Seltenheit. Zudem können Jahre wie 2000–2003 eine echte Durststrecke für Anleger sein.

Außerdem wichtig: Wer sich an dem Wert beteiligen möchte, der kann das zwar über einen Kauf an deutschen Börsen tun, sollte dies allerdings nur mit einem Limit angesichts der geringen Handelsaktivität machen. Der Handel an der Londoner Börse (an der das Papier gelistet ist) kann dagegen mit höheren Kosten verbunden sein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: SCOTTISH MORTGAGE INV.TR. PLC REGISTERED SHARES LS -,05.