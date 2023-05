Jetzt wird es ernst: Die Credit Default Swaps in den USA explodieren auf den höchsten Stand seit Jahren. Denn den USA droht die Zahlungsunfähigkeit. Zur Stunde beraten die Parteigrößen von Demokraten und Republikanern über eine Lösung.

Letztlich wird die Vernunft siegen – so beruhigen sich Strategen, Fondsmanager und Volkswirte mit Blick auf die Verhandlungen im US-Kongress über die Schuldenobergrenze der Vereinigten Staaten, die bei 31,38 Billionen US-Dollar liegt. Die Kurve der Wahrheit signalisiert aber sehr wohl Stress und Ängste: Die Kosten für sechsmonatige Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) der USA waren zuletzt mehr als dreimal so hoch wie im Sommer 2011 (s. Grafik) – als der Streit um einen höheren Kreditrahmen eskalierte, die USA nur knapp den Zahlungsausfall vermieden und das Land bei der Ratingagentur S & P seine Top-Schuldennote „AAA“ verlor. Wieder stehen die Zeichen auf harte Konfrontation: Die Demokraten mit ihrer Mehrheit im Senat plädieren für eine Erhöhung des Kreditlimits des Bundes ohne Bedingungen. Der erneuten Erhöhung der Schuldengrenze — wie es sie schon mehr als 100-mal seit 1917 gab — muss jedoch die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus zustimmen, die schon einen Gesetzentwurf verabschiedet hat und bewusst zahlreiche Bedingungen stellt (etwa Einsparungen in Höhe von 4,5 Billionen Dollar).

Bloomberg CDS

Schuldenobergrenze in den USA - Jetzt wird es ernst

Am Dienstag um 16 Uhr Ortszeit trifft US-Präsident Joe Biden in Washington jeweils die Mehrheits-und Minderheitsführer von Repräsentantenhaus und Senat, um Lösungen auszuloten – Kompromisse werden jedoch nicht erwartet. Finanzministerin Janet Yellen hat bereits gewarnt, die laufenden Ausgaben des Bundes könnten nur noch bis Anfang Juni finanziert werden. Sie versucht, Zeit zu kaufen, und zahlt zum Beispiel nicht mehr in die Rentenfonds für Beamte ein. Die Zuspitzung im Schuldenstreit 2011 ließ seinerzeit den S&P 500 um bis zu 17 Prozent einbrechen. Wer sein Depot defensiv aufstellen will, dem raten US-Strategen zu Branchen wie Basiskonsum, Versorger oder Pharma – und bei Bonds zu Qualitätsanleihen, während der High-Yield-Sektor besser gemieden werden sollte.

