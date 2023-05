Jeden Donnerstag um 18 Uhr batteln sich die drei Experten-Teams im Börsenspiel Depot Champ. Schalten Sie jetzt ein und verfolgen Sie die Sendung LIVE auf Youtube

Drei Teams, drei Depots, drei Monate Zeit. Wer erzielt am Ende der drei Monate die höchste Performance? Als Startkapital hat jedes Team 5000 Euro für sein Echtgeld-Depot zur Verfügung. Wer am Ende mit seiner Strategie gewinnt und die höchste Rendite erzielt, wird Depot Champ. Im Battle treten Tobias Schorr (BÖRSE ONLINE leitender Redakteur) und Jens Castner (BÖRSE ONLINE Chefredakteur) im Team gegen Florian Söllner (Autor Hot Stock Report) und Michael Flender (Gründer Goldesel Trading & Investing) an. Wie es weiter geht, sehen Sie gleich LIVE auf Youtube.

