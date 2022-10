MERCEDES und Boeing wollen wegen des Hurrikans Ian ihre Fabriken im Südosten der USA vorübergehend schließen.

ALLIANZ verkleinert den Vorstand um zwei auf neun Mitglieder. Neben Sergio Balbinot, der bereits seinen Abschied zum Jahresende angekündigt hatte, werde auch Ivan de la Sota den Vorstand des Münchner Versicherungsriesen zum 31. Dezember 2022 verlassen, teilte die Allianz nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Der Spanier de la Sota, der seit gut 30 Jahren für den Versicherer arbeitet, hatte seit 2018 am Umbau des Geschäftsmodelle geschraubt.

VOLKSWAGEN/PORSCHE/ANLEGER-PROZESS - Im Anleger-Prozess um Milliardenforderungen wegen der vor mehr als zehn Jahren geplatzten Übernahme von Volkswagen durch Porsche will das Oberlandesgericht Celle um 10.00 Uhr seine Entscheidung verkünden. Zu Prozessbeginn im Oktober 2017 hatte das Gericht in einer vorläufigen Einschätzung Zweifel an möglichen Schadensersatzforderungen erkennen lassen. Die Kläger halten der Porsche SE vor, ihre wahre Absicht verschleiert und sich an Volkswagen herangeschlichen zu haben, um den sehr viel größeren Wolfsburger Autobauer unter ihre Kontrolle zu bringen.

UNIPER - Der Gasversorger erwartet nach dem Aus für die Gasumlage nun schnelle Hilfe vom Bund. "Damit die Gasversorgung weiter gesichert werden kann, müssen die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Gas getragen werden. Die Bundesregierung hat zugesichert, dass die Gasimporteure zu diesem Zweck nun direkt und maßgeschneidert unterstützt werden", sagt ein Sprecher des Unternehmens der Düsseldorfer "Rheinischen Post"

ENERGIE - Das von der Bundesregierung angekündigte 200-Milliarden-Euro-Paket gegen die Folgen der hohen Energiekosten soll innerhalb von vier Wochen Bundestag und Bundesrat passiert haben. In einer Sondersitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages kündigte die Regierung nach Angaben von drei Insidern am Donnerstagabend an, dass sie die Bundesratssitzung am 28. Oktober erreichen wolle. Die Gesetzgebung zum sogenannten wirtschaftlichen Abwehrschirm mit einer Kreditermächtigung für bis zu 200 Milliarden Euro neuen Schulden für den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds (WSF) solle bis dahin abgeschlossen sein, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

EU/GASPREISE - Die 27 EU-Energieminister kommen zusammen, um eine Einigung über Maßnahmen zur Linderung der Energiekrise in Europa zu erzielen. Dabei liegen Vorschläge zur Abgabe von Zufallsgewinnen auf dem Tisch wie auch eine Gaspreisobergrenze.



NIKE Der weltgrößte Sportartikel-Konzern hat am Donnerstag einen Rückgang seines Quartalsgewinns bekanntgegeben. Der Grund seien der Dollar-Kurs und höhere Frachtkosten wegen globaler Lieferkettenengpässe.

META hat laut "Bloomberg" zufolge einen Einstellungsstopp und weitere Umstrukturierungen angekündigt.

FLUGHAFEN WIEN AG hat ihre Prognosen für die Passagierzahlen und den Gewinn im laufenden Jahr erhöht. Statt 28 Millionen Passgieren würden nun konzernweit mindestens 29 Millionen Passagiere erwartet, am Standort Wien sollen es nun mindestens 23 Millionen statt bisher erwarteter 22 Millionen sein. Daher werde die Prognose für das Jahresergebnis auf 115 Millionen Euro von bisher "über 100" Millionen Euro erhöht. Das Unternehmen bekräftige am Donnerstag, es wolle eine Dividende von mindestens 60 Prozent des Nettoergebnisses auszahlen. All das gelte, solange es nicht zu pandemiebedingten Lockdowns oder massiven Verkehrsbeschränkungen komme.

US-BANKEN - Die US-Notenbank will im nächsten Jahr sechs der größten amerikanischen Banken einem Klimastresstest unterziehen. Geprüft würden die Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley sowie Wells Fargo, teilte die Federal Reserve am Donnerstag mit. Der Check werde aber weder aufsichtlichen Konsequenzen für die Institute haben noch würden die Ergebnisse in die Kapitalvorgaben einfließen. Die Pilotübung soll ausschließlich der Informationsbeschaffung dienen.

CHINA - Chinas Industrieproduktion ist im September im Zuge der Lockerungen von Corona-Maßnahmen unerwartet gewachsen. Wie aus den Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) vom Freitag hervorgeht, stieg der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbes (PMI) im September auf 50,1 von 49,4 im August. Der Wert signalisiert Wachstum, da er über der 50-Punkte-Marke liegt. Der PMI übertraf damit die Prognosen der von Reuters befragte Experten, die einen Wert von 49,6 erwartet hatten. Die Caixin-Umfrage zeigte jedoch auch, dass sich der Wachstum im Dienstleistungssektor verlangsamte.

JAPAN - In Japan ist die Arbeitslosenquote im August gesunken. Sie lag saisonbereinigt bei 2,5 Prozent, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten. Die Einzelhandelsumsätze sind im gleichen Monat um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen und damit das sechste Mal in Folge gewachsen. Der Wert übertraf die Prognose der Analysten, die im Durchschnitt einen Anstieg um 2,8 Prozent erwartet hatten. Japans Industrieproduktion stieg im August stärker als erwartet.

HAUSHALT - Die Bundesländer haben laut "Handelsblatt" in den ersten acht Monaten 2022 einen Haushaltsüberschuss in Höhe von insgesamt 23,6 Milliarden Euro erzielt. In den ersten acht Monaten 2021 hatten sie noch ein Minus von sechs Milliarden Euro eingefahren.



EZB/ITALIEN - Währungshüter der EZB sehen derzeit Insidern zufolge keine Notwendigkeit dafür, mit Hilfe ihres neuen Anleihen-Schutzschirms Italien unter die Arme zu greifen. Analysten hatten darüber spekuliert, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihr neugeschaffenes Anleihenkauf-Instrument TPI zur Stützung hochverschuldeter Euro-Länder aktivieren werde, um einen Anstieg der Renditen italienischer Staatsanleihen und deren Renditeaufschläge einzudämmen. Vier Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters allerdings nun, aus ihrer Sicht sei es nicht erforderlich, TPI einzusetzen.



EURO-ZONE/PREISE – Das Europäische Statistikamt Eurostat veröffentlicht eine erste Schnellschätzung zur Inflationsrate in der Euro-Zone für September. Experten erwarten eine Stagnation auf hohem Niveau bei 9,7 Prozent. Damit wäre die Teuerungsrate weiterhin deutlich über der Stabilitätsmarke der Europäischen Zentralbank, die im Oktober die Zinszügel voraussichtlich weiter anziehen wird.

