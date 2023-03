Robo-Advisors werden immer populärer und nehmen vielen “bequemen” Anlegern die Arbeit ab. Doch sind Sie wirklich die besseren Anlageinstrumente für erfahrene Börsenanleger und auch für Beginner?

Sich vom Robo das Geld Anlegen lassen, ohne sich damit beschäftigen zu müssen - klingt doch gut, oder? Immer mehr Menschen legen ihren Vermögensaufbau oder ihre Verwaltung in die Hände von Robo-Advisorn. Diese legen das Geld der Kunden auf Basis wissenschaftlicher Kriterien mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernmodellen an, was gerade aktuell voll im Trend liegt. Doch für wen lohnt eine solche Anlage?

Robo-Advisor: nur für Bequeme?

Tatsächlich geht immer wieder der Werbespruch um, dass sich Robo-Advisors nur für bequeme Anleger lohnen, welche sich mit dem eigenen Vermögensaufbau nicht auseinandersetzen wollen. Dies muss aber nicht stimmen, denn auch für erfahrene Anleger kann sich die Anlage mithilfe des Robos lohnen.

Vor allem das Basisinvestment zum langfristigen Vermögensaufbau sollte von dem eher risikobehafteten Teil mit Einzelaktien & Co. getrennt werden, sodass man nicht in Versuchung gerät, die ETFs für die nächste heiße Trendaktie zu verkaufen. Auch aus Sicht der Spardisziplin kann ein solches Investment für Anleger lohnend sein, denn die Beträge werden zumeist monatlich vom Konto abgebucht.

Nicht alle Roboadvisor sind gleich

Allerdings sind nicht alle Roboadvisor gleich. Einige agieren mit künstlicher Intelligenz, andere auf mathematischen Modellen und einige betreiben geradezu aktives Management. Dies hat bereits in der Vergangenheit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen in der Performance geführt.

Vor allem im Corona-Crash haben einige dieser Modelle am Boden gekauft, während andere durch Verkäufe bei Anlegern massive Verluste produzierten und deswegen nun einer Reihe von Anklagen gegenüberstehen.

Robo-Advisor ist also nicht gleich Robo-Advisor. Und es ist dringend notwendig, dass man sich mit den einzelnen Produkten auseinandersetzt, bevor man dort investiert. Als Hilfestellung können Anleger den neuen Robo-Advisor-Vergleich 2023 von BÖRSE ONLINE nutzen, welcher die wichtigsten Player im deutschen Markt miteinander verglichen hat. Finden Sie dort jetzt heraus, welcher Robo-Advisor am besten zu Ihnen passt und Ihr Geld vermehren kann.