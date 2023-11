Ab sofort erhöht die ING die Zinsen auf dem Extra-Konto (Tagesgeld) für alle Kunden. Wie hoch die Zinsen nun sind und worauf Anleger und Sparer achten sollten.

Ab dem 01.11.2023 erhöht die ING die Zinsen auf dem Extra-Konto (Tagesgeld). Der Basiszinssatz steigt dabei von 1,0 Prozent auf 1,25 Prozent pro Jahr. Damit kommen sowohl Bestandskunden in den Genuss der höheren Zinsen, als auch Neukunden. Aktuell erhalten Neukunden für die ersten 6 Monate 3,50 Prozent Zinsen p.a. und danach sinkt der Zinssatz auf 1,25 Prozent p.a. (vorher 1,00 Prozent p.a.). Damit erhalten Neukunden bei der ING nun in den ersten 12 Monaten 2,375 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld. Und hier geht es direkt zum Angebot der ING

Doch lohnt sich das Angebot für Sparer aktuell?

Höhere Zinsen auf dem Tagesgeld der ING für Neukunden und Bestandskunden

Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich kommt die ING mit 3,50 Prozent Zinsen für die ersten 6 Monate für Neukunden auf den 11. Platz von 32 Angeboten. Die höchsten Zinsen bietet hier die Suresse Bank mit 4,05 Prozent Zinsen p.a. für die ersten 6 Monate.

Betrachten Sparer und Anleger die Zinsen auf dem Tagesgeld der ING für 12 Monate, so kommt die niederländische Bank auf 2,375 Prozent Zinsen p.a. und somit auf den 25. Platz von 32 Angeboten. Schlecht sin diese Zinsen dabei freilich nicht, doch es gibt durchaus bessere Angebote.

Vor allem, weil die Inflation sich in Deutschland zuletzt abgeschwächt hat und Sparer zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Chance haben, die Inflation zu schlagen. Weil die Inflation im Oktober 2023 in Deutschland lediglich 3,8 Prozent betragen hat, könne Sparer wirklich einen positiven Realzins (Zinsen minus Inflation) erwirtschaften. Doch dafür müssen die Zinsen auf dem Tagesgeld oder Festgeld bei über 3,8 Prozent liegen. Welche Angebote dafür alle infrage kommen, erfahren Sie in diesem Artikel: Endlich Inflation schlagen: Mit Zinsen von bis zu 4,5 Prozent auf Tagesgeld und Festgeld

Für Bestandskunden ist es indes schön, dass die Zinsen für Spareinlagen weiter angehoben werden. Denn man möchte bei seiner Heimat-Bank ja auch etwas Geld geparkt lassen und nicht alles immer auf höher verzinsten Tagesgeldkonten bei anderen Anbietern anlegen. Insofern ist die Nachricht der ING sehr ermutigend und schön für Sparer.

