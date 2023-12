Über die Performance des Jahres 2023 müssen sich wohl nur wenige Aktionäre beklagen. DAX und S&P 500 haben zum Beispiel etwa 20 Prozent zugelegt. Einige der reichsten Menschen der Welt konnten ihre Vermögen jedoch noch viel stärker vergrößern. BÖRSE ONLINE zeigt die Milliardäre, deren Besitz am stärksten wuchs. Und warum.



Kurz vorm Jahresende haben die Kollegen des US-Wirtschaftsmagazins Forbes untersucht, wer sein Vermögen im Verlauf des Jahres absolut am stärksten steigern konnte. Zwar wurden nicht alle der Ultra-Reichen 2023 noch reicher. Doch mit dem Aufschwung der Aktienmärkte auf der ganzen Welt gelang das mehr als der Hälfte der von Forbes untersuchten 2.568 Milliardäre des Planeten.



Vermögen von Elon Musk wächst um mehr als 100 Milliarden

Allein die zehn größten Gewinner des Jahres haben ihr Vermögen von Neujahr bis zum 27. Dezember 2023 um mehr als 500 Milliarden Dollar erhöht. Bei einigen der Glückspilze wuchs das Vermögen um ein paar Milliarden, bei einem Mann sogar um mehr als 100 Milliarden Dollar: bei Tesla-Chef Elon Musk.



Der exzentrische Milliardär hat es vor allem (aber nicht nur) dank seiner Mehrheit an den Tesla-Aktien wieder an die Spitze des Forbes-Milliardärs-Ranking geschafft. Die Tesla-Aktie konnte sich von 123 Dollar auf zuletzt 263 Dollar in den vergangenen 12 Monaten mehr als verdoppeln. Und das Musk-Vermögen wuchs dadurch um unfassbare 146,5 Milliarden auf 257,1 Milliarden US-Dollar.



Der 2022 zum reichsten Mann der Welt aufgestiegene Bernard Arnault rangiert nach aktuellen Schätzungen nun mit 201,4 Milliarden Dollar auf Platz 2 des Milliardär-Rankings. Sein Vermögen schrumpfte sogar leicht im Vergleich zum Jahresende 2022. Schuld ist die enttäuschende Entwicklung des Luxus-Konzerns LVMH, an dem der Franzose und seine Familie die Mehrheit halten.

Ein anderer Europäer konnte sein Vermögen jedoch so stark mehren, dass er es unter die Top-Gewinner des Jahres 2023 geschafft hat. Als 13-reichster Mensch rangiert er mit seinem Vermögen vor der reichsten Frau: L’Oréal-Erbin Françoise Bettencourt Meyers. Ein Asiate – aktuell Rang 24 im Forbes-Realtime-Milliardärs-Ranking – konnte sein Vermögen von 4,9 Milliarden auf 56,2 Milliarden Dollar mehr als verzehnfachen. Zwei Börsengänge halfen dabei.



Mehr dazu in der folgenden Bilder-Serie von Platz 10 absteigend. Bill Gates, mit gut 119 Milliarden US-Dollar sechstreichster Mann der Welt, hat es übrigens nicht in die Top-10 der größten Vermögenszuwächse 2023 geschafft.



Foto: Ann Wang/Reuters Platz 10: Jensen Huang, CEO von Nvidia, steigerte sein Vermögen dank seiner Anteile an dem KI-Chip-Konzern 2023 um gut 30 Milliarden Dollar auf 43,9 Milliarden. Foto: Shutterstock.com Platz 9: Steve Ballmer, Ex-CEO von Microsoft, steigerte sein Vermögen um 33,3 Milliarden auf 111,8 Milliarden Dollar – dank seiner Microsoft-Aktien und seinem Investment ins NBA-Team Los Angeles Clippers. Foto: Getty Images Platz 8: Larry Ellison, Gründer und CTO von Software-Konzern Oracle, wurde in 2023 um 34 Milliarden Dollar reicher und besitzt nun schätzungsweise 136,4 Milliarden Dollar. Foto: Shutterstock.com Platz 7: Amancio Ortega ist Gründer der Textil-Unternehmens-Gruppe Inditex, zu der unter anderem Zara gehört, und steigerte sein Vermögen um 35,8 Milliarden Dollar auf 100 Milliarden. Foto: C.Flanigan/Getty Images Platz 6: Sergej Brin gründete gemeinsam mit Larry Page Google. 2023 kehrte er in Sachen KI zu Alphabet zurück, deren Aktien ihm einen Vermögenszuwachs von 39,5 Milliaden Dollar bescherten. Foto: T.Mosenfelder/Getty Images Platz 5: Auch Google-Gründer Larry Page profitierte 2023 vom Anstieg der Alphabet-Aktie. Sein Vermögen wuchs dadurch um 41,4 Milliarden auf 118,7 Milliarden Dollar. Foto: AFP/Getty Images/Forbes Platz 4: Prajogo Pangestu ist im Forbes-Ranking der Aufsteiger des Jahres. Der indonesische Mogul konnte sein Vermögen auf 56,2 Milliarden mehr als verzehnfachen – dank zwei Börsengängen in 2023: ein Kohle-Bergbau-Unternehmen und ein Geothermie-Unternehmen. Foto: Sven Simon/IMAGO Platz 3: Jeff Bezos ist mit einem Vermögen von 175,7 Milliarden Dollar (68,4 Mrd. mehr als 2022) der drittreichste Mensch der Welt. Der Gründer des größten Online-Versenders hält immer noch 'ein paar' Amazon-Aktien, die 2023 um etwa 80 Prozent zulegten. Foto: Getty Images Platz 2: Das Nettovermögen von Mark Zuckerberg wuchs 2023 um 81,8 Milliarden auf 125,6 Milliarden Dollar. Der Facebook-Gründer profitierte vor allem vom Kurszuwachs der Meta-Aktie. Dank KI-Fantasie hat sie sich 2023 fast verdreifacht. Foto: Reuters Den absolut größten Vermögenszuwachs erzielte 2023 Elon Musk. Vor allem dank seiner Tesla-Beteiligung, aber auch wegen dem Bewertungszuwachs des Raumfahrt-Konzerns SpaceX wurde Musk um etwa 110 Milliarden Dollar reicher.

