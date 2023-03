Der neue Börsenbrief von Depot Champ Lars Winter geht an den Start. Am 29. März erscheint der Lars Winter Report zum ersten Mal.

Mit dem Lars Winter Report startet ab dem 29. März 2023 ein neuer Nebenwerte-Börsenbrief als wöchentliche PDF-Ausgabe. Neben interessanten Aktientipps wird der "Lars Winter Report" auch ein Echtgeld-Depot mit 20.000 Euro Startkapital enthalten. Die Basis des Börsenbriefs bilden fundierte Analysen und exklusive Hintergrundinfos zu ausgewählten Small und Mid Caps. Ergänzend zu der wöchentlichen PDF-Ausgabe erhalten Sie regelmäßige Updates zu Empfehlungen und Transaktionen per E-Mail und optional per SMS.

Nebenwerte-Champion Lars Winter

Namensgeber und verantwortlicher Autor des Börsendienstes ist Lars Winter, der stellvertretende Chefredakteur von BÖRSE ONLINE und Manager des erfolgreichen Nebenwerte-Wikifolios. Sein Wikifolio zählt zu den Top 3 von über 30.000 Depots in Deutschland. „Die Idee eines Börsenbriefs mit Echtgeld-Depot hatte ich schon lange im Hinterkopf“, sagt Winter. Der Entschluss dazu fiel im Februar nach seinem Sieg beim Börsenspiel „Depot Champ“. Über einen Zeitraum von drei Monaten hatte sich Lars Winter zuvor mit Martin Weiß vom AKTIONÄR und mit Alfred Maydorn vom maydornreport in einem Börsenwettspiel gemessen. Es ging um echtes Geld und reale Trades an der Börse. Er gewann das Triell und wurde mit einer Rendite von über 16 Prozent Depot Champ 2022.

Stock-Picking in Perfektion

Nun soll seine erfolgreiche Stock-Picking-Strategie in einem Börsenbrief umgesetzt werden. Der „Lars Winter Report“ richtet sich aber nicht nur an erfahrene Nebenwerte-Fans, sondern ist für alle Anlegertypen geeignet.

Zum Lars Winter Report