Ein neuer Blockbuster Börsenfilm dürfte demnächst in die amerikanischen Kinos kommen und hat das Potenzial, ganze Anlegergenerationen zu prägen, genauso wie es Filme wie Wall Street, The Big Short und Wolf of Wall Street zuvor getan haben.

Der nächste große Börsenfilm dürfte bald die Kinos erreichen, doch diesmal ist es anders als bei den vielen beliebten Erfolgsproduktionen zuvor. Keine Anzüge, keine Drogen und auch keine Wolkenkratzer in New York. Doch trotzdem könnte der Film eine ganze Generation von Anlegern prägen.

Der nächste große Börsenfilm nach The Big Short und Wolf of Wall Street

Denn bei dem Film “Dumb Money” geht es um ein Phänomen der Jahre 2020 bis 2022: die Memestocks und Reddit-Trader. Konkret geht es um den Short-Squeeze von GameStop aufgearbeitet in einer heroischen Robin-Hood-Story nach dem Motto: Retail Anleger gegen die großen Haie der WallStreet.

Während der Film vermutlich vor allem durch seinen Witz zu glänzen versucht und nicht alle Details den damaligen Gegebenheiten entsprechen, so könnte der Film doch eine ganze neue Generation von Anlegern prägen.

Das wird der neue prägende Börsenfilm für eine ganze Generation

Denn wie schon The Wolf of Wall Street gezeigt hat, haben Börsenfilme einen starken Einfluss auf junge Anleger und diesmal besonders. Denn “Dumb Money” ist die Geschichte einer ganzen Anlegergeneration, die im Corona-Crash oder kurz danach kam, sah und glaubte zu siegen bis die Kurse der Memestocks 2022 in den Keller rauschten.

Es bleibt daher zu hoffen, dass der Film eher als witzige Komödie statt als Inspiration für Anleger endet, denn die Realität ist: mit den meisten Memestocks haben Anleger viel Geld verloren.

Ob die Generation GameStop inzwischen aber den Markt verlassen hat, ist nicht klar. Doch es bleibt ihnen zu wünschen, dass die jungen Anleger nun verstanden haben, dass man zum Zocken lieber den Roulettetisch und zum langfristigen Vermögensaufbau die Börse aufsuchen sollte.

