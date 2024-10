Ab sofort ist das neue Förderprogramm „Jung kauft Alt“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verfügbar. Das sind die wichtigsten Punkte für Interessenten

Wer kann die Förderung bekommen?

Zielgruppe sind vor allem junge Familien mit einem maximal zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 90000 Euro pro Jahr. Diese sollen beim Kauf einer Bestandsimmobilie unterstützt werden. Abhängig von der Anzahl der Kinder liegt die maximale Höhe eines zinsverbilligten Kreditbetrags zwischen 100000 und 150000 Euro. Die Kreditkonditionen zum Programmstart im September 2024 bewegen sich als effektiver Jahreszins zwischen 0,25 Prozent (7 bis 10 Jahre Darlehenslaufzeit) und 3,31 Prozent (26 bis 35 Jahre Laufzeit).

Welche Details sind hier besonders zu beachten?

Gefördert werden Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind und einem maximal zu versteuernden Haushaltseinkommen von 90000 Euro zuzüglich 10000 Euro je weiterem Sprössling. Die Förderbedingungen setzen einen Immobilienkauf zur Selbstnutzung mit energetischer Sanierung voraus. Hierfür ist ein Nachweis über die Energieeffizienzklasse F, G oder H beim Kaufobjekt notwendig.

Wann ist eine Förderung ausgeschlossen?

Wer einen Antrag stellt, darf nicht über vorhandenes Wohneigentum verfügen oder bereits von den KfW-Förderprogrammen „Baukindergeld“ oder „WEF“ begünstigt worden sein. Eine Kombination mit anderen KfW-Förderprodukten ist allerdings unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Welche Verbesserungspotenzial gibt es?

Mit dem im Fördertopf verfügbaren Mitteln von 350 Millionen Euro dürften bei weitem nicht alle Anträge dieses Kalenderjahres attraktive Zinskonditionen erhalten. „Das ist eindeutig zu wenig, sodass nicht alle kaufbereiten Familien von einer signifikanten Förderung profitieren“, moniert Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender des Kreditvermittlers Dr. Klein. Wer nicht schnell genug sei, werde im Zweifel entweder leer ausgehen, oder nur geringe Zinsvergünstigungen erhalten, wenn die Mittel zur Neige gehen. „Langfristig betrachtet muss mehr Geld in die Hand genommen werden, damit ein solches Programm positiv auf den energetischen Zustand des Immobilienbestandes in Deutschland abstrahlt und noch mehr junge Familien in ihre eigenen vier Wände ziehen können“, so Neumann weiter.

Was sind komprimiert die wichtigsten Punkte?

Voraussetzung für eine Förderung beim neuen KfW-Förderprogramm „Jung kauft Alt“ ist, dass Familien mindestens ein Kind unter 18 Jahren haben. Gefördert werden sie, wenn sie ein Bestandsobjekt erwerben, das energieeffizient ausgestaltet wird.





