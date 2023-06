Bei den Zinsen für Sparen ist die Postbank zurückhaltend, bei den Kreditzinsen dagegen weniger

Die Postbank ist eine der großen Banken in Deutschland. Erst vor kurzem hat sie die Zinsen für Kredite erhöht. So weist die Postbank nun bei ihrem "Privatkredit direkt" in dem von ihr berechneten repräsentativen Beispiel einen effektiven Jahreszins von 8,56 Prozent p.a. aus, vorher waren es noch 7,95 Prozent p.a. gewesen.



Bei ihren Spareinlagen ist die Postbank dagegen deutlich zurückhaltender: Für ihr Sparprodukt "Sparcard Rendite plus" zahlt sie derzeit 0,65 Prozent p.a., ab einer Einlage von 50.000 Euro gibt es dann 1,00 Prozent. Wenn ein Sparer 10.000 Euro ein Jahr lang dort liegen lässt, erhält er 65 Euro Zinsen. Nimmt die Postbank dieses Geld und leiht es in Form eines Ratenkredits einem Kunden, der dem repräsentativen Beispiel entspricht, kassiert sie 856 Euro Zinsen pro Jahr. Immerhin: Beim Festgeld für ein Jahr fällt die Marge wesentlich geringer aus, denn die Postbank hat den Zinssatz kürzlich auf 3,0 Prozent p.a. angehoben.

