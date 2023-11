Die Merkur Bank hat die Zinsen für das Festgeld mit einem halben Jahr Laufzeit auf ein Spitzenniveau geschraubt

Tagesgeld und Festgeld sind ähnliche Anlageformen, weisen jedoch auch Unterschiede auf: Beim Tagesgeld können Sparer täglich über ihr Geld verfügen, während beim Festgeld dies während der vereinbarten Laufzeit in der Regel nicht möglich ist. Dafür sind beim Festgeld die Zinsen für die jeweilige Laufzeit garantiert, während es beim Tagesgeld täglich zu Änderungen kommen kann. Bei einem Festgeld mit einer kurzen Laufzeit verwischen die Unterschiede aber. So gibt es Angebote für Tagesgeld, die den Zinssatz für eine Laufzeit von sechs Monaten garantieren. Was lohnt sich daher am meisten, wenn das Geld für ein halbes Jahr angelegt werden soll?

Hier geht es direkt zum BÖRSE ONLINE Festgeldvergleich



Die Merkur Bank hat gerade ihren Zinssatz für das Festgeld mit einer Laufzeit von einem halben Jahr von zuvor 3,75 Prozent p.a. auf nun 4,00 Prozent p.a. angehoben. Es gibt für diesen Zeitraum weder beim Tagesgeld noch beim Festgeld einen Anbieter mit deutscher Einlagensicherung, der mehr Zinsen zahlt. Allenfalls bietet die Consorsbank für ihr Tagesgeldkonto für den Zeitraum von sechs Monaten ebenfalls vier Prozent, unterliegt jedoch der französischen Einlagensicherung. Hier geht es direkt zum Angebot der Consorsbank.Auf der Zinsplattform "Weltsparen" gibt es Angebote bis zu 4,35 Prozent p.a für den Zeitraum, allerdings sind deutsche Banken nicht darunter.



Für das Festgeld der Merkur Bank gibt es eine Mindestanlage von 10.000 Euro, maximal können 500.000 Euro angelegt werden. Einen Aufschlag auf 4,50 Prozent Zinsen gibt es, wenn ein neues oder bestehendes Wertpapierdepot bei der Merkur Bank durch den Kauf oder Übertrag von Wertpapieren um mindestens 25.000 Euro aufgestockt wird. Dann werden für einen Betrag in gleicher Höhe wie dem Anlagebetrag 4,50 Prozent Zinsen gezahlt.

