Welcher Anbieter jetzt mehr als 4 Prozent für ein Tagesgeld-Produkt bezahlt und welchen Haken Sparer aber unbedingt vor Abschluss beachten sollten.

Der Anbieter Unitplus bietet aktuell die höchsten Zinsen für ein Tagesged-ähnliches Produkt. Wir führen das Angebot allerdings nicht mehr im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich, weil es sich bei dem CashPlus von Unitplus nicht um ein klassisches Tagesgeld handelt. Dabei bietet der Anbieter Unitplus aus Deutschland 3,98 Prozent Zinsen p.a., aufgrund des Zinseszins werden daraus laut dem Vergleich sogar 4,01 Prozent. Theoretisch würde sich Unitplus damit sogar sogar auf Platz 1 im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich verschieben. Allerdings müssen Sparer unbedingt beachten, dass es sich dabei um kein klassisches Tagesgeld-Angebot handelt. Aber warum nicht? Und was ist anders?

Kein klassisches Tagesgeld, aber hohe Zinsen

Denn CashPlus von Unitplus ist kein richtiges Tagesgeld. Dass Unternehmen selbst spricht von einer Weiterentwicklung dessen. Grundsätzlich legen Anleger hier mit ihrem Geld am Kapitalmarkt an, was bei einem herkömmlichen Tagesgeld-Angebot ja nicht der Fall ist. Dazu schreibt das Unternehmen selbst: "Du investierst in ein Portfolio, das mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz verzinst ist." Zudem müssen Anleger beachten, dass eine jährliche Gebühr von 0,6 Prozent anfällt, die die Zinsen am Ende schmälert.

Dazu schreibt Unitplus selbst: "Aktuell versuchen viele Banken mit Lockangeboten höhere Zinsen für eine bestimmte und meistens sehr kurzfristige Laufzeit weiterzugeben. UnitPlus dreht diese Denkweise um und behält keine Zinsen für sich. Mit CashPlus wird über ein Portfolio die Wertentwicklung einer Einlage abgebildet, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) + 0,085% verzinst ist. Die Europäische Zentralbank berechnet tagesaktuell die Verzinsung des €STR, die aktuell bei 3,90% pro Jahr liegt (Stand 20. September 2023). Für Banken in der Europäischen Währungsunion hat dieser Zinssatz eine wichtige Bedeutung und auch die Deutsche Bundesbank gibt den Wert täglich auf ihrer Website aus. Die Abkürzung €STR steht für “Euro Short-Term Rate” und ist der eintägige Interbanken-Zinssatz für die Eurozone."

Fazit zu den hohen Zinsen bei Unitplus

Grundsätzlich hört sich das Angebot von Unitplus interessant an. Anleger und Sparer bedenken aber, dass es sich hierbei nicht um ein klassisches Tagesgeld handelt. Der Vorteil: Die Laufzeit des Produktes ist erstmal nicht begrenzt. Während viele andere Anbieter Neukunden lediglich für wenige Monate einen höheren Zinssatz offerieren, kann bei Unitplus der Zinssatz für lange Zeit hoch sein - vorausgesetzt, der Zins der EZB bleibt hoch. Nachteil: Es entstehen höhere Kosten, die man von den Zinsen abziehen muss. Zudem können die Zinsen stärker schwanken, wenn es zu Senkungen seitens der EZB kommt. Außerdem schreibt Unitplus: "Zwar kann die Verzinsung von CashPlus schwanken und mal mehr und mal weniger hoch sein, jedoch ist ein Wertverlustrisiko durch Kapitalmarktschwankungen wie bei Aktien oder Anleihen nicht möglich."

