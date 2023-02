Zuletzt sind die Tagesgeldzinsen in Deutschland stark gestiegen. Anbieter übertrumpfen sich mit immer besseren Angeboten für Kunden. Welche Banken neben Consorsbank, Klarna, Openbank und 1822direkt jetzt die besten Tagesgeldkonten anbieten.

Noch im Sommer 2022 lag der durchschnittliche Tagesgeldzinssatz aller Banken in Deutschland bei mickrigen 0,03 Prozent. Bis Anfang Februar hat sich dieser Wert auf durchschnittlich fast 0,57 Prozent vervielfacht (siehe auch Chart unten). Ein Hauptgrund dafür sind die steigenden Leitzinsen der EZB im Kampf gegen die hohe Inflation. Und vermutlich dürften die Leitzinsen weiter steigen und damit auch die Zinsen für Sparer beim Tagesgeld. Und die gute Nachricht: Aktuell zahlen bereits viele Anbieter schon deutlich über 0,57 Prozent. Denn im Wettbewerb um Kundengelder müssen Banken gute Konditionen bieten.

tagesgeldvergleich.net Tagesgeld

Consorsbank, 1822direkt, ING, Klarna und Co: Diese Banken bieten die höchsten Tagesgeldzinsen

Vergleicht man die Zinsen für ein Investment für 3 Monate so bieten folgende Banken folgende Tagesgeld-Zinsen: Etwa die Consorsbank bietet aktuell 2,10 Prozent Zinsen. Die ING ist auf Platz 5 des Rankings gefallen und bietet nunmehr 2,00 Prozent Zinsen. Ebenso bietet 1822direkt 2,00 Prozent aufs Tagesgeld. Doch das ist noch nicht alles. Denn die OpenBank bietet momentan sogar 2,20 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld und wirbt mit einer zusätzlichen Prämie. Wie hoch diese Prämie ist, finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich heraus. So bieten auch weitere namhafte Banken Anlegern und Sparern hohe Zinsen auf ihr Tagesgeld. Welche Anbieter jetzt die besten Konditionen bieten, finden Sie ebenfalls im Test. So bietet auch Klarna aktuell 1,25 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld.

Lesen Sie auch: Diese 3 Dividenden-Aktien sind laut Morningstar der Konkurrenz "überlegen"

Wichtiges zum Tagesgeld:

Der Vorteil für Anleger und Sparer beim Tagesgeld ist, dass sie dort jederzeit an ihr Geld herankommen und dennoch Zinsen erhalten. Jeder Sparer und Anleger sollte unserer Meinung nach ein gutes Tagesgeldkonto haben, weil es eine gute Ergänzung zum Girokonto ist. Auf dem Girokonto geht das Gehalt ein und von dort werden Rechnungen bezahlt und von dort kann Geld abgehoben werden. Das Tagesgeldkonto ist wie ein Unterkonto und kann als Geld-Parkplatz angesehen werden. Auf das Tagesgeldkonto gibt es aber keinen Gehaltseingang und von hier werden auch keine Rechnungen bezahlt. Dennoch lohnt es sich, weil es eben höhere Zinsen gibt und es lohnt sich gegenüber einem Festgeldkonto, weil man beim Tagesgeld jederzeit auf das Geld zugreifen kann.