Viele Menschen, die gerade mit dem Investieren angefangen oder seit einigen Jahren dabei sind, glauben, sie könnten durch das Investieren in Aktien reich werden. Doch genau das ist leider meistens nicht so:

Viele Anleger glauben, mit einem ETF-Sparplan eines Tages zum Millionär zu werden. Doch die harte Realität ist: durch das Investieren in Aktien werden Sie vermutlich nicht so reich, wie sie denken.

Warum Sie durch das Investieren in Aktien vermutlich nicht reich werden

Laut einer Studie von extraETF betrug die durchschnittliche Sparrate in Deutschland je ETF 165,18 Euro pro Monat in Deutschland. Geht man davon aus, dass der Anleger über 40 Jahre eine durchschnittliche Rendite von sieben Prozent erhält (historischer Durchschnitt), so steht am Ende eine Summe von 410.000 Euro.

Doch auch wenn diese Zahl stattlich und auf den ersten Blick wie ein schönes Vermögen klingt, ist dem nicht so. Denn bei zwei Prozent Inflation über diese 40 Jahre Anlagehorizont (historischer Durchschnitt) liegt die Kaufkraft dieser 410.000 Euro nur noch bei 185.000 Euro – ganz unabhängig davon, dass Anleger diese Summe bei einem Verkauf noch mit rund 27 Prozent Kapitalertragsteuer plus Soli versteuern müssen. Letzteres bedeutet übrigens rund 62.000 Euro an Abgaben.

Damit ist die langfristige Geldanlage unter dem Strich zwar weiterhin alternativlos, denn auf Tagesgeld & Co. hätten Sparer ihr Geld fast völlig von der Teuerung auffressen lassen, aber der magische Hebel zum Reichtum ist die Börse in den meisten Fällen nicht. Nur wer hohe Sparraten vorweisen, kann hier langfristig ein Vermögen anhäufen.

Das braucht es um Millionär zu werden

Legt man beispielsweise wieder eine Inflation von zwei Prozent zu Grunde, dann braucht es bei folgenden Anlagehorizonten diese Summen, um die Kaufkraft von einer Million Euro vorweisen zu können:

10 Jahre: 1,2 Millionen Euro

20 Jahre: 1,5 Millionen Euro

30 Jahre: 1,8 Millionen Euro

40 Jahre: 2,2 Millionen Euro

Wer diese Werte erreichen will, benötigt dafür diese sehr hohen Sparraten:

10 Jahre: 6975 Euro

20 Jahre: 2940 Euro

30 Jahre: 1530 Euro

40 Jahre: 885 Euro

Natürlich sollten Anleger aufgrund dieser Zahlen nicht den Kopf hängen lassen und demotiviert sein: Die Börse ist unter dem Strich immer noch das beste Instrument, das Vermögen zu mehren. Allerdings sollten sich Investoren, um wirklichen Erfolg mit Geld zu haben, darauf konzentrieren, ihr Humankapital zu maximieren und möglichst viel Kapital zu verdienen, was anschließend an den Märkten angelegt werden kann.

