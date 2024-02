Eine Bank mit deutscher Einlagensicherung hat die Zinsen beim Tagesgeld massiv erhöht.

Bei den Zinsen für Tagesgeld und Festgeld zeigt der Trend nach unten. Immer mehr Anbieter senken die Zinsen, teilweise sogar recht deutlich. Einen umgekehrten Weg geht die Allgemeine Beamten Bank – sie hat die Zinsen für ihr Tagesgeld erhöht. Und das gleich massiv: Das Institut hat den Zinssatz auf 3,00 Prozent p.a. von zuvor 0,50 Prozent p.a. angehoben und ihn damit auf einen Schlag versechsfacht. Und das für alle Kunden, egal ob es sich um Neukunden oder um Bestandskunden handelt. Damit beschreitet die Allgemeine Beamten Bank einen anderen Weg als zahlreiche andere Anbieter, die einen hohen Zinssatz beim Tagesgeld nur für Neukunden zahlen und dann nach einem festgelegten Zeitraum, der meist zwischen drei und sechs Monaten liegt, kräftig absenken. Die Allgemeine Deutsche Beamtenbank schüttet die Zinsen zudem quartalsweise aus, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt ausübt.



Die Bank mit Sitz in Berlin beschreibt sich selbst so: "Die Allgemeine Beamten Bank betreut über 100 000 Kunden aus dem Öffentlichen Dienst und darüber hinaus. Seit über 40 Jahren sind wir für Kredite, Immobilienfinanzierungen und Geldanlagen ein zuverlässiger und kompetenter Partner. Wir konzentrieren uns bei unserer Arbeit auf Privatkunden und die klassischen Produkte einer Bank – mit dem Ziel, unser Angebot auf die Bedürfnisse unserer Kunden auszurichten und für alle Produkte und Dienstleistungen attraktive Konditionen zu bieten.“ Sie unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die gemäß der EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Allgemeine Beamten Bank Mitglied im freiwilligen Einlagensicherungsfonds innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und sichert so auch darüber hinausgehende Beträge ab.



