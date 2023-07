Am Montag befindet sich der DAX erst ordentlich im Minus, kann sich am Nachmittag aber auch dank einer freundlichen Wall Street wieder berappeln. Zudem beschäftigt die Börse ein Crash bei Luxus-Aktien.

Der Börsenrally ist zum Start in die neue Woche die Luft ausgegangen. Nach den zuletzt kräftigen Kursgewinnen ging es mit DAX am Montag abwärts. Der deutsche Leitindex gab am Montag um bis zu 0,6 Prozent auf 16.003 Punkte nach. Am Nachmittag kann eine stärkere Wall Street den DAX wieder auf minus 0,2 Prozent bei 16.071 Punkte hochhieven.

Auf die Stimmung schlug, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Pandemie im zweiten Quartal auch angesichts einer schwachen globalen Nachfrage erheblich an Schwung verloren hat. So wuchs das BIP von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Analysten bezweifeln inzwischen, ob das von der Regierung ausgegebene Wachstumsziel von fünf Prozent für das Gesamtjahr geschafft werden kann. Die Analysten von Goldman Sachs sehen in den kommenden Monaten weitere gezielte staatliche Stützungsmaßnahmen vor allem bei den Bereichen Finanzen, Immobilien und Konsum. Allerdings dürfte das Konjunkturpaket wohl geringer ausfallen als vorangegangene Hilfen.



Zudem sorget ein Ausverkauf bei Richemont-Aktien für einen Crash bei Luxus-Werten. Lesen Sie dazu auch: Crash in der Luxus-Branche: Darum verlieren Aktien von Richemont, LVMH und Hermès

Doch: In Erwartung weiterer Firmenbilanzen haben sich die US-Aktienanleger am Montag vorangetraut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,1 Prozent höher bei 34.559 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 4514 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,5 Prozent auf 14.177 Punkte.

Börse getrübt durch Konjunkturdaten

Zudem kamen durchwachsene Konjunkturnachrichten aus China: Dort wuchs das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal zum Vorjahr zwar um 6,3 Prozent und damit etwas mehr als im ersten Jahresviertel. Experten hatten allerdings im Schnitt mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Montag

Am Montagnachmittag befinden sich die Aktien von Deutsche Bank (+1,87 Prozent), Commerzbank (+1,31 Prozent) und Munich Re (+1,15 Prozent) an der Spitze des DAX.

Am anderen Ende verlieren Infineon (-2,18 Prozent), Vonovia (-1,75 Prozent) und Zalando (-1,49 Prozent) am meisten.

