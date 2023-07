Der DAX kann sich trotz Sommerlochs weiterhin auf einem hohen Niveau halten. Am Nachmittag klettert er dank einer starken Wall Street weiter. Und so langsam nimmt die Quartalssaison Fahrt auf. Dabei stehen die Aktien von Covestro, Vonovia und Deutsche Telekom im Fokus.

Nach der Rally in der Vorwoche sind die Anleger an den europäischen Börsen zunächst in den Urlaubsmodus gewechselt. DAX und EuroStoxx50 waren am Dienstag erst verhalten, wechselten am Nachmittag aber danke einer stärkeren Wall Street ins Plus. Der DAX notiert rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss bei plus 0,3 Prozent und 16.120 Punkte.

In den USA legt der Dow Jones an der Wall Street um 0,9 Prozent auf 34.900 Punkte zu, der S&P 500 hangelt sich um 0,25 Prozent ins Plus auf 4.535 Zähler und die Tech-Börse Nasdaq verliert heute 0,35 Prozent auf 15.660 Punkte.

Die Urlaubszeit schlage sich in niedrigen Handelsumsätzen nieder, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Es scheint, als hätte das Sommerloch an den Börsen begonnen." Als Bremsklotz erwies sich aus Sicht der exportorientierten Dax-Unternehmen auch der rasante Euro-Anstieg. Mit 1,1275 Dollar lag die Gemeinschaftswährung auf ihrem höchsten Stand seit 17 Monaten.

In den USA trieben vor allem die Zahlen weiterer US-Großbanken die Investoren um. Höhere Zinseinnahmen beflügelten das Geschäft der Bank of America im zweiten Quartal. Nach dem vorgelegten Gewinnsprung zogen die Titel des zweitgrößten US-Geldhauses leicht an, drehten dann aber ins Minus. Auch Morgan Stanley gab anfängliche Kursgewinne vor US-Börsenstart wieder ab. Die Investmentbank kämpft wegen der Flaute im Geschäft mit Übernahmen und Fusionen mit sinkenden Gewinnen. Ähnlich wie in Europa deuteten die US-Futures auf einen verhaltenen Handelsstart hin.

Lesen Sie dazu auch: Deutsche Bank und Commerzbank verlieren wegen Quartalszahlen der US-Banken - Jetzt verkaufen?

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Dienstag: Covestro, Deutsche Telekom und Vonovia

Am Dienstagmittag befinden sich die Aktien von Covestro (+3,36 Prozent), Vonovia (+3,90 Prozent) und BASF (+2,90 Prozent) an der Spitze des DAX.

Am anderen Ende notieren die Deutsche Telekom (-1,92 Prozent), Siemens Healthineers (-1,75 Prozent) und Porsche AG (-1,44 Prozent) am stärksten im Minus.

Und lesen Sie auch: Bayer und BASF legen zu - Warum jetzt der Wendepunkt für die Aktien da ist

Novartis un Atoss optimistischer

An der Börse in Zürich glänzte Novartis nach einer Prognoseanhebung. Die Aktien des Pharmakonzerns gewannen bis zu 4,1 Prozent auf 88,39 Franken. Das Unternehmen starte ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden Dollar und bekräftigte, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und an die Schweizer Börse gebracht werden soll. Bei den deutschen Einzelwerten stach Atoss Software mit einem Kursplus von bis zu 9,4 Prozent heraus. Mit 227 Euro standen die Titel auf einem Allzeithoch. Der Personalplanungs-Spezialist rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung und hob seine Umsatzprognose an.

Aktien aus dem europäischen Telekommunikationssektor gerieten hingegen ins Hintertreffen. Im Dax waren Deutsche Telekom größter Verlierer und gaben rund zwei Prozent nach. Die Aktien der schwedischen Tele brachen nach enttäuschenden Quartalszahlen um mehr als zehn Prozent ein.

Lesen Sie auch:

Diese Schweizer Dividenden-Aktie erhöht die Ausschüttung und beglückt Anleger

Oder:

Plug Power Aktie: auf einmal profitabel?