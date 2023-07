Nach den Zahlen zur US-Inflation kann der DAX stark zulegen und auch die Marke von 16.000 Punkten wieder überwinden. Zudem stehen die Aktien von Vonovia, Zalando und Deutsche Bank im Fokus.

Eine deutlich rückläufige US-Inflation hat an den Börsen am Mittwoch für gute Stimmung gesorgt. "Das ist der ersehnte Befreiungsschlag", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Anleger sahen sich in der Annahme bestätigt, dass das Ende der Zinserhöhungen näher rückt und griffen bei Aktien und Anleihen zu, während der US-Dollar nachgab.

Der DAX stand am Nachmittag rund 1,5 Prozent höher bei 16.030 Punkten, der EuroStoxx50 rückte um 1,8 Prozent auf 4365 Zähler vor. Auch an den US-Märkten stiegen die Kurse vorbörslich. Die Inflationsrate in den USA ist wegen sinkender Energiepreise im Juni nur noch um 3,0 Prozent gestiegen. Das ist der kleinste Anstieg seit März 2021. "Jetzt dürfen die Börsianer hoffen, dass die Fed nur noch maximal einmal an der Zinsschraube dreht", sagte Altmann. Das nächste Zinstreffen der Fed findet nun am 25. und 26. Juli statt.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag befinden sich die Aktien von Zalando (+10,51 Prozent), Vonovia (+5,08 Prozent) und Infineon (+3,74 Prozent) an der Spitze des DAX.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Aktien von Deutsche Bank (-0,37 Prozent) und Mercedes (-0,15 Prozent) als einzige.

About You und Zalando im Höhenflug

An die Spitze des Dax setzten sich Zalando mit plus zehn Prozent. Ursache der Gewinne waren die Quartalszahlen des Konkurrenten About You. Der Online-Modehändler hat das erste Geschäftsquartal dank Sparmaßnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Aktien von About You schossen um über 30 Prozent nach oben. Sie hatten allerdings seit dem Börsengang vor zwei Jahren rund 80 Prozent eingebüßt.

Mit Material von Reuters und dpa-AFX

