Nach seiner zehntägigen Erholungsrallye tritt der DAX heute auf die Bremse. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum besonders die Aktien von Bayer und Rheinmetall im Fokus stehen.

Verschnaufspause für den deutschen Leitindex: Nach einer zehntägigen Erholungsrallye steht der DAX aktuell fast unverändert zum Vortag bei 18.420 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der bei 4.875 Punkten steht.

Anleger scheinen heute zwar etwas vorsichtiger. Der jüngste Rücksetzer im DAX von rund 1.500 Punkten scheint jedoch fast vergessen. Charttechnisch gesehen wäre mit einem Schlussstand über etwa 18.450 Punkte sogar der Weg zu einem neuen Rekordhoch wieder frei, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets schreibt.

Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets spricht angesichts der rasanten Erholung von der „wohl überraschendsten Rally des Jahres". Zurückgerechnet bis ins Jahr 1959 hinein gab es in 65 Jahren DAX-Historie nur sehr wenige Gewinnserien, die länger dauerten als die aktuelle.

Steigt der DAX bald weiter?

Mut machen der Commerzbank zufolge die US-Daten zu Inflation und Verbraucherausgaben aus der vergangenen Woche. Diese verstärken die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, was die Märkte seither beruhigt habe.

Inzwischen gehen die Blicke aber auch gen Jackson Hole in den USA, wo sich am Ende der Woche die Notenbanker treffen. Anleger hoffen bei dieser Gelegenheit auf Signale über die weitere geldpolitische Richtung in der weltgrößten Volkswirtschaft.

„Noch immer wird marktseitig eine gewisse Wahrscheinlichkeit gehandelt, dass es im kommenden Monat zu einem großen Lockerungsschritt der Fed kommt", schreiben die Experten der Helaba. Sie selbst glauben daran aber nicht, da die US-Konjunkturdaten im Großen und Ganzen dann doch "zu uneinheitlich für einen Paukenschlag" der US-Notenbank sind. Und auch Molnar befürchtet, dass Fed-Chef Jerome Powell zu einem "Spielverderber" werden könnte.

Aktien von Bayer und Rheinmetall am DAX-Ende

Aktuell ist von der Performance her die Zalando-Aktie mit einem Plus von 1,6 Prozent an der DAX-Spitze und erholt sich damit weiter.

Das DAX-Ende hingegen bilden derzeit mit einem Minus von jeweils über zwei Prozent die Aktien von Bayer und Rheinmetall. Bei Bayer scheint es sich um einen Rücksetzer nach der jüngsten Erholung zu handeln. Rheinmetall musste bereits gestern Federn lassen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Mit Material von dpa-afx

