Flaute beim DAX – was die Hintergründe dafür sind und warum dennoch die Aktie von Siemens Energy heute anziehen kann.

Beinahe unverändert zum Vortag steht der deutsche Leitindex DAX aktuell bei 20.342 Punkten. Der Grund: Fehlende Impulse aus den USA. Das sorgt für Kaufzurückhaltung. In New York sind am Donnerstag die Börsen wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen. Impulse aus den USA bleiben also aus. Außerdem hielten sich vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag die Marktteilnehmer zurück, zu groß sei die Gefahr negativer Überraschungen, wie Börsenkenner Andreas Lipkow erläuterte.

Immerhin bewegt es sich etwas beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50. Der Index liegt derzeit 0,4 Prozent im Plus und schafft es damit wieder über die Marke von 5.000 Punkten.

Am gestrigen Mittwoch hatte der DAX ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump.

Aktie von Siemens Energy zieht im DAX an

Etwas Bewegung konnten dafür aber dennoch die Aktien von Siemens Energy zeigen, die mit einem Plus von aktuell drei Prozent derzeit von der Performance her die Spitze im DAX bilden. Nach dem gestrigen Rücksetzer sind die Papiere heute wieder gefragt.

Das Schlusslicht im deutschen Leitindex bildet von der Performance her mit einem aktuellen Minus von über zwei Prozent derzeit die Aktie von Zalando. Die Schweizer Großbank UBS hat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen des Branchenkollegen About You, der vor der Übernahme durch Zalando steht, lasse durchwachsene Rückschlüsse auf Zalandos Geschäftsentwicklung zu, schrieb Analyst Yashraj Rajani am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

