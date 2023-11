Die DAX-Anleger zeigen sich heute wieder äußerst optimistisch – und die Siemens Energy Aktie zieht an allen Werten vorbei. Das steckt dahinter

Positive Nachrichten für DAX-Anleger: Der deutsche Leitindex liegt heute über 0,5 Prozent im Plus und steht bei 15.308 Punkten. Damit bewegte er sich wieder ein gutes Stück weg von der kritischen 15.000-Punkte-Marke. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, sieht es gut aus: Der liegt sogar 0,88 Prozent im Plus und steht bei 4.215 Punkten.

Vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstagabend zeigen sich die Börsenanleger anscheinend vorsichtig optimistisch. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed spricht um 20 Uhr (MEZ) bei einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die Euphorie nach seinen Hinweisen auf einen vorsichtigeren geldpolitischen Kurs löste vergangene Woche eine Börsenrally aus. Die Investoren rätseln nun, ob Powell sich anderen Fed-Vertretern anschließt und gegen eine Lockerung der Geldpolitik ausspricht oder gar weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellt.

Analysten rechneten damit, dass sich die Notenbanker zunächst alle Optionen offenhalten. „Die Anleger haben sich in der letzten Zeit hinreißen lassen, was den Termin für die ersten Zinssenkungen angeht", sagte Stuart Cole, Chef-Volkswirt des Brokerhauses Equiti Capital. „Sie haben in die Botschaft der Fed hineininterpretiert, dass weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich seien, weil Zinssenkungen bald kommen würden. Aber das war nie der Fall, und die Kommentare verschiedener Notenbanker in dieser Woche haben vielen die Augen geöffnet."

Siemens Energy an der DAX-Spitze

Unterdessen konnte sich die Siemens-Energy-Aktie heute gut behaupten und liegt über sechs Prozent im Plus. Eine Reuters-Meldung zur Grundsatzeinigung in den Gesprächen über staatliche Garantien gibt Siemens Energy Auftrieb. Der Großaktionär Siemenswerde sich an der Absicherung für Aufträge beteiligen, erfuhr Reuters am Donnerstag aus Verhandlungskreisen. Über Details werde noch geredet.

Unterdessen bildet die Hannover-Rueck-Aktie mit einem Minus von über zwei Prozent das heutige Schlusslicht im DAX.

