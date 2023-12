Der DAX macht vor dem morgigen Zinsentscheid der Fed eine kleine Verschnaufpause. Unterdessen stehen die Aktien von Beiersdorf, Siemens Energy und Zalando im Fokus

Kleine Verschnaufpause beim DAX: Fast unverändert steht der deutsche Leitindex derzeit bei 16.800 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der bei 4.543 Punkten steht.

Sinkende Energiepreise haben die US-Inflation im November leicht gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Die Investoren hatten allerdings auf einen stärkeren Rückgang der Teuerungsrate in den USA gehofft, der der US-Notenbank Fed Anlass für baldige Zinssenkungen geben könnte. „Der Inflationsrückgang bleibt ein zäher Prozess", sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. „Die Fed wird deshalb ihren Leitzins noch längere Zeit auf hohem Niveau halten und die an den Finanzmärkten grassierende Euphorie auf baldige Zinssenkungen enttäuschen."

Morgiger Fed-Zinsentscheid – Aktien von Beiersdorf, Siemens Energy und Zalando beim DAX im Fokus

Nun warten die Anleger auf den Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend. Die Währungshüter haben die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf die aktuelle Bandbreite von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, um die hohe Teuerungsrate einzudämmen. Am Mittwoch dürfte die dritte Pause in Serie folgen. Ein Fahrplan für die von den Investoren ersehnten Zinssenkungen steht noch nicht fest. Rund 40 Prozent der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Leitzins in den USA bereits bei der Fed-Sitzung im März wieder fällt. Drei Viertel rechnen mit einer Lockerung der Geldpolitik im Mai. Als nahezu sicher gelten dagegen Zinssenkungen im Sommer.

An der DAX-Spitze stehen von der Performance heute mit einem Plus von über ein Prozent die Hannover Rueck, Heidelberg Materials und Beiersdorf. JP Morgan ist bei Hannover Rueck äußerst optimistisch, was die Ergebnisse des vierten Quartals bei Beiersdorf betrifft und die Hannover Rueck erwartet für 2024 einen Konzerngewinn von mindestens 2,1 Milliarden Euro.

Das Schlusslicht bilden hingegen Siemens Energy und Merck, die beide über drei Prozent verloren. Noch einen drauf setzt die Aktie von Zalando mit einem Minus von über vier Prozent. Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas stufte Merck KGaA am Dienstag von "Outperform" auf "Neutral" ab und senkte das Kursziel von 180 auf 150 Euro. Analyst Gary Steventon begründte das mit dem Studienflopp für den Multiple-Sklerose-Wirkstoff Evobrutinib - einem Hoffnungsträger im Pharmageschäft.

