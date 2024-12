Die DAX-Party geht weiter und der Index bricht einen Rekord nach dem anderen. Wie lange kann es noch so weitergehen und was ist bei den Aktien der Commerzbank los?

Der DAX kennt kein Halten mehr: Aktuell liegt er 0,3 Prozent im Plus und steht bei 20.296 Punkten. Damit hat er die fulminante Rallye zum näher rückenden Jahresende fortgesetzt. Um mehr als 1.000 Punkte ging es mit dem Dax in den vergangenen sechs Handelstagen nach oben. Im Börsenjahr 2024 können sich Anleger über einen Gewinn von mehr als 20 Prozent freuen. Nach aktuellem Stand wäre es das zweitbeste Jahr der vergangenen zehn Jahre.

Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, geht es optimistisch zu. Der Index liegt 0,4 Prozent im Plus und steht bei 4.937 Punkten.

„Der Deutsche Aktienindex kennt in diesen Tagen kein Halten mehr und viele Anleger schütteln nur noch ungläubig den Kopf", schrieb Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Von einer monatelangen, lethargischen Seitwärtsbewegung habe der Index zuletzt "blitzschnell in einen dynamischen Rally-Modus umgeschaltet". Allerdings werde die Luft auf dem erreichten Niveau dünner. Investoren dürften dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, sollte die Rally nicht unvermindert weitergehen.

Commerzbank-Aktie beim DAX im Fokus

An die Spitze im DAX schafft es von der Performance her aktuell die Commerzbank-Aktie mit einem Plus von über zwei Prozent. Damit geht die Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer weiter.

Ansonsten gibt es bisher keine größeren Verlierer im DAX.

