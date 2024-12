Was ist los am deutschen Aktienmarkt? Der DAX gibt weiter kräftig nach und besonders die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank sind betroffen. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Kein guter Wochenausklang. Der deutsche Leitindex DAX liegt derzeit 1,3 Prozent im Minus im Vergleich zum Vorjahr und damit außerdem deutlich unter der Marke von 20.000 Punkten, die er erst dieses Jahr durchbrechen konnte. Aktuell steht der Index bei 19.716 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, gibt deutlich nach. Derzeit steht er bei 4.817 Punkten und liegt damit ebenfalls 1,3 Prozent im Minus.

Für den DAX zeichnet sich damit nach dem jüngsten Rekord bei 20.522 Punkten der sechste Verlusttag in Folge ab. An diesem Freitag ist großer Verfallstag an den Termin- und Derivatebörsen, somit sind stärkere Kursschwankungen möglich. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Die plötzliche Rückkehr des DAX unter 20.000 Punkte dürfte viele überrascht haben.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Gewinnmitnahmen der Anleger deutlich befeuert. Dem Kursgewitter in den USA hatten sich die europäischen Börsen am Donnerstag angeschlossen. Wegen der hartnäckig erhöhten Inflation muss man sich in den USA im kommenden Jahr auf weniger Leitzinssenkungen einstellen als bislang erhofft.

Die Fed habe mit ihren restriktiven Tönen viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, hieß es von Index Radar. „Vor allem der längerfristige Ausblick bis 2026 sowie die steigenden Inflationsprognosen sorgen für Verunsicherung." Allerdings fahre auch die Fed angesichts der unklaren Wirtschaftslage und der Trump-Politik ab Januar nur auf Sicht und werde die Datenabhängigkeit ihrer Entscheidungen noch stärker betonen. Es finde derzeit eine überfällige Abkühlung der vorangegangenen Übertreibungen in einzelnen Marktsegmenten statt.

In den USA rückt zudem ein möglicher "Shutdown" näher, der die Regierungsgeschäfte teilweise lahmlegen würde. Im US-Repräsentantenhaus scheiterte ein neuer Gesetzentwurf für einen Übergangshaushalt. Ob sich Republikaner und Demokraten bis zum Ablauf der Frist in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) noch auf eine Lösung einigen werden, ist offen. Sie weisen sich gegenseitig die Schuld für die zugespitzte Lage zu. Auslöser der Turbulenzen ist ein Blockade-Manöver des designierten Präsidenten Donald Trump und des Tech-Milliardärs Elon Musk, der dem Republikaner kaum mehr von der Seite weicht.

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank beim DAX im Fokus

Beim DAX gibt es heute keine deutlichen Gewinner, einzig die Vonovia-Aktie sticht mit einem Plus von derzeit zwei Prozent hervor und markiert damit von der Performance her die Spitze im deutschen Leitindex. Die Titel des Immobilienkonzerns stabilisierten sich an der Index-Spitze, nachdem sie tags zuvor kräftig verloren hatten.

Die beiden Schlusslichter hingegen bilden mit einem Minus von jeweils 2,6 und 3,8 Prozent die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank. Nach einem starken Lauf korrigiert der Kurs der Deutschen Bank weiter.

