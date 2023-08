Die Adidas-Aktie verlor heute in der Spitze rund sieben Prozent. Was dahinter steckt und was Dax-Anleger jetzt wissen müssen

Eigentlich ging der Tag für den deutschen Leitindex Dax so gut los. Anleger erwarten mit Freude die heute anstehenden Zahlen des KI-Giganten Nvidia. „Die Marktteilnehmer halten Ausschau nach einem Signal, dass der Technologiesektor trotz der steigenden Zinsen standhaft bleiben kann", erklärten die Experten der Rabobank gegenüber Reuters.

Dennoch geht die Performance des Dax heute fast gegen null, aktuell steht er bei 15.708 Punkten. Beim Euro Stoxx 50 ist es ähnlich, er liegt sogar leicht im Minus und steht bei 4.258 Punkten. Was war passiert?

Adidas-Aktie rauscht nach Foot Locker Zahlen ab

Die Adidas-Aktie musste heute einiges einstecken. In der Spitze verlor sie aber auch die Puma-Aktie rund sieben Prozent. Sie sind in den Sog der schlechten Verkündung von Foot Locker gekommen. Der US-Sportartikelhändler gab einen enttäuschenden Ausblick ab, senkte die Jahresprognose und legt sogar eine Dividendenpause ein. Der Grund: Die Kaufzurückhaltung der Konsumenten, deren Auswirkung sich immer deutlicher zeigt. Die Foot Locker Aktie brach im vorbörslichen US-Geschäft sogar um 30 Prozent ein.

Den Dax führt unterdessen heute Vonovia mit einem Plus von zwei Prozent an.

Mit Material von rtr

