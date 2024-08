Der DAX kann heute wieder an seine Gewinnserie anknüpfen – wie weit kann die Rallye gehen? Besonders die Aktien von Infineon und Porsche zählen zu den Gewinnern.

So kann es an der Börse weitergehen: Nach einer leichten Vortagsschwäche legt der DAX heute wieder zu. Derzeit liegt der deutsche Leitindex 0,5 Prozent im Plus und steht bei 18.438 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,5 Prozent im Plus und steht bei 4.881 Punkten.

Nach leichten Verlusten zum Vortag konnte der DAX damit zur Wochenmitte erneut an seine zehntägige Gewinnserie anknüpfen. Die war gestützt von einer positiven Börsenstimmung in den USA.

Impulse blieben zugleich rar, denn der Datenkalender ist dünn, sodass im Tagesverlauf allenfalls Redebeiträge von US-Notenbankern Interesse auf sich ziehen könnten. Am Abend steht das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed von Ende Juli auf der Agenda. „Die Sitzung hatte zu verstärkten Zinssenkungserwartungen beigetragen, weil nicht nur auf Inflationsrisiken verwiesen wurde, sondern auch auf die Risiken für den Arbeitsmarkt", erinnerten die Experten der Landesbank Helaba.

Der charttechnische Widerstand bei etwa 18.450 Punkten hatte laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets am Vortag die Gewinnserie reißen lassen. Nun werde um diese Marke gerungen. „Kommen die Kurse erneut ins Rutschen, dürften einige Anleger schnell wieder kalte Füße bekommen und verkaufen", warnte er. Immerhin hat sich das deutsche Börsenbarometer nach den Turbulenzen Anfang August stark erholt und ist um etwas mehr als acht Prozent gestiegen.

Aktien von Infineon und Porsche an DAX-Spitze

In gespannter Erwartung blicken Börsianer auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, wo sich am Freitag auch US-Notenbankchef Jerome Powell äußern will. „Powell könnte enttäuschen, wenn er die Argumente für eine kurzfristige Zinssenkung nicht weiter verstärkt", befürchtet Anlagestrategin Naomi Fink von Nikko Asset Management.

Ansonsten gibt es aktuell heute keine größeren Verlierer im DAX. An der Spitze stehen von der Performance her mit einem Plus von jeweils über zwei Prozent die Aktien des Sportwagenbauers Porsche sowie die des Chipherstellers Infineon.

Mit Material von dpa-afx

Goldman Sachs senkt Wahrscheinlichkeit für Horrorszenario: Kommt alles besser als erwartet?

