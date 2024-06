Der deutsche Leitindex DAX gibt heute wieder deutlich nach. Vor allem die Aktie von Airbus hat es übel erwischt, sie verliert zweistellig. Die Hintergründe.

Autsch. Der deutsche Leitindex DAX hat heute schon über ein Prozent verloren und steht bei 18.129 Punkten. Damit ist die in der vergangenen Woche begonnene Erholung zunächst beendet. Seit Mitte Mai zeigt der Trend eher abwärts. Der Grund für die Verluste waren vor allem herbe Kursverluste bei Merck und Airbus.

Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, geht es nicht gerade heiter zu. Der Index liegt 0,7 Prozent im Minus und steht bei 4.917 Punkten.

Aktie von Airbus verliert im DAX zweistellig

Hiobsbotschaften von Airbus und Merck haben am Dienstag deren Kurse und auch den DAX schwer belastet. So liegt die Merck-Aktie aktuell rund 6,5 Prozent im Minus. Die Hintergründe dazu erfahren Sie hier.

Unterdessen bildet die Aktie von Airbus mit einem Minus von rund zwölf Prozent von der Performance her das Schlusslicht im DAX. Airbus senkte wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in den Lieferketten die Jahresziele. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern dürfte im laufenden Jahr nur noch bei etwa 5,5 Milliarden Euro liegen statt zuvor erwarteter 6,5 bis 7,0 Milliarden. Zudem dürfte Airbus 2024 weniger Flugzeuge ausliefern als ursprünglich angepeilt.

Ein Händler sprach von einer "harschen Gewinnwarnung". Banken wie JPMorgan und UBS senkten die Kursziele für die Papiere und die Deutsche Bank gab ihre Kaufempfehlung auf.

Ansonsten gibt es keine auffallenden Gewinner im DAX. Einzig die Aktien von Covestro und Deutsche Telekom liegen derzeit über ein Prozent im Plus und bilden damit von der Performance her die Spitze im deutschen Leitindex.

Mit Material von dpa-afx

