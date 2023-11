Beim DAX geht es heute steil bergauf – gleich mehrere Titel rasen in neue Höhen. Was dahintersteckt und warum besonders die Aktien von Zalando, Sartorius und Vonovia im Fokus stehen

Was für ein Börsentag: Der DAX liegt fast zwei Prozent im Plus und steht bei über 15.600 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der bei 4.297 Punkten steht. Der Grund liegt im überraschend starken Rückgang der US-Inflation. Der sorgt bei Anlegern für hervorragende Stimmung.

Der Preisauftrieb in den USA hat im Oktober nachgelassen. Die Inflationsrate sank auf 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent im September. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 3,3 Prozent erwartet. Die Investoren hoffen nun, dass der Rückgang der Inflation die US-Notenbank Fed zu einer längeren Pause bei den Zinserhöhungen in ihrem Kampf gegen die steigenden Preise bewegt. „Das ist die positive Überraschung, die der Markt so ersehnt hat", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. „Die Jahresrate ist zwar noch immer zu hoch. Aber die Richtung nach unten stimmt wieder. Und das werden die Börsen und auch die Fed selbst als Erfolg betrachten." Es sei zwar weiterhin viel zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr dürfte allerdings vom Tisch sein.

Der Dollar-Index rutschte nach den Daten um knapp ein Prozent auf 104,64 Punkte ab. Der Euro stieg im Gegenzug um gut ein Prozent auf 1,0815 Dollar. Daher zeigen sich die Zugewinne bei Aktienkursen amerikanischer Aktien in Euro heute noch nicht ganz so stark wie bei den Kursen in Dollar.

Zalando-Aktie gewinnt beim DAX fast zweistellig

Besonders hervor hebt sich die Zalando-Aktie. Die liegt über neun Prozent im Plus, gewinnt damit fast zweistellig und ist damit heute der absolute Spitzenreiter im DAX. Doch auch die Aktien von Sartorius oder Vonovia konnten jeweils über acht und sieben Prozent zulegen.

Ansonsten gibt es keine größeren Verluste im DAX heute. Einzig die Aktie von Rheinmetall liegt über 1,5 Prozent im Minus und bildet damit heute das Schlusslicht im Deutschen Leitindex.

Mit Material von rtr

