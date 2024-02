Der deutsche Leitindex hat heute kurzzeitig einen neuen Rekord aufgestellt. Können sich Anleger nun auf eine neue Rallye freuen? Unterdessen legen die Aktien von Zalando und Porsche stark zu

Endlich wieder gute Laune beim DAX: Der deutsche Leitindex schaffte es, heute kurzzeitig endlich wieder die Marke von 17.000 Punkten zu durchbrechen. Zuletzt schaffte er dies gegen Ende des vergangenen Jahres. Mit 17.004 Punkten stand er für kurze Zeit ganz knapp über seinem bisherigen Allzeithoch von vergangenem Jahr. Aktuell liegt der deutsche Leitindex 0,56 Prozent im Plus und steht bei 16.953 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, läuft es rund: Der Index liegt 0,48 Prozent im Plus und steht bei 4.660 Punkten.

Der deutsche Aktienindex Dax hat am Freitag einen neuen Meilenstein erreicht und seine Bestmarke vom Dezember geknackt. Die Rekordjagd heizten vor allem sprudelnde Gewinne der großen Technologiekonzerne in den USA an. Starke US-Arbeitsmarktdaten dämpften die Jubelstimmung an der Börse am Nachmittag jedoch, da die Hoffnungen der Anleger auf rasche Zinssenkungen ins Wanken gerieten. Im Januar entstanden in den USA 353.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 180.000 gerechnet.

Die US-Tech-Giganten Amazon und Meta sorgten insgesamt jedoch immer noch für gute Stimmung. Experten zufolge wurden die Quartalsergebnisse den hohen Erwartungen gerecht. Die Aktien des Online-Händlers stiegen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp sieben Prozent. Die Titel der Facebook-Mutter Meta hoben sogar um fast 17 Prozent ab. Investoren begeisterte vor allem die erste Dividendenzahlung.

Aktien von Porsche und Zalando gewinnen stark

Zu den derzeitigen Gewinnern im DAX zählen die Aktien von Porsche und Zalando. Mit jeweils über fünf und über vier Prozent markieren beide Werte von der Performance die Spitze im DAX. Im Automobilsektor hob ein überraschend hoher Mittelzufluss bei Mercedes-Benz die Stimmung, davon schien Porsche zu profitieren.

Ein positiver Analystenkommentar der Bank Morgan Stanley verlieh der Erholung der Zalando- frischen Schwung. Die in den vergangenen Monaten arg gebeutelten Papiere stiegen zuletzt um 4,2 Prozent. Analystin Miriam Josiah stufte die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Sie geht davon aus, dass der Online-Modehändler einer der größten Marktanteilsgewinner werden dürfte, sobald die hohe Inflation nachlässt.

Die Schlusslichter bilden hingegen die Aktien von Sartorius und Siemens Healthineers. Beide Werte verloren über zwei Prozent und markieren damit derzeit von der Performance die beiden Schlusslichter im DAX.

