Nach einem zuletzt deutlichen Anstieg kratzt der DAX jetzt an dieser wichtigen Marke. Das müssen Anleger jetzt wissen. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Aixtron und Samsung.

Trotz schwacher Industriedaten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch zum Ende einer recht starken Woche wieder zugegriffen. Die Industrieproduktion in Deutschland fiel im Mai um 2,5 Prozent, während Analysten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Es ist der deutlichste Rücksetzer seit Ende 2022. Die Produktionszahlen hätten auf voller Linie enttäuscht, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Der DAX stieg am Freitag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Mitte Juni und notierte 0,32 Prozent höher bei 18.510,14 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,5 Prozent und die dritte Stabilisierungswoche in Folge an. Die Kurskorrektur von Mitte Juni hat er bis auf rund 100 Punkte größtenteils aufgeholt und kann langsam sogar wieder auf den Mai-Rekord bei 18.892 Punkten schielen.

Der MDax gewann am Freitagmorgen 0,41 Prozent auf 25.644,40 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um rund 0,3 Prozent nach oben.

Impulse von der Wall Street fehlen, da am 4. Juli wegen des "Independence Days" nicht gehandelt wurde. Dafür folgt am Freitagnachmittag mit dem US-Arbeitsmarktbericht das Highlight der Woche. Er dürfte nach der eingeleiteten Zinswende in Europa auf Signale abgeklopft werden, ob die US-Notenbank bald folgen kann.

Aktien von Samsung im Fokus

Steigende Chippreise infolge der starken Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) beflügeln weiter das Ergebnis des Elektronikriesen Samsung. In seinem Quartalsausblick für die Monate April bis Juni geht der Marktführer für Speicherchips, Smartphones und Fernsehern davon aus, dass sich der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als das Fünfzehnfache gesteigert hat. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde sich voraussichtlich auf 10,4 Billionen Won (etwa 7 Milliarden Euro) belaufen, hieß es in einer Börsenmitteilung des Konzerns aus Südkorea. Im zweiten Quartal des vorigen Jahres waren es 670 Milliarden Won.

Die Zahlen für das abgelaufene Quartal lagen deutlich über den Erwartungen des Markts. Beim Umsatz erwartet Samsung Electronics einen Anstieg um 23 Prozent auf 74 Billionen Won (49,6 Milliarden Euro). Traditionell veröffentlicht der Konzern genauere Zahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Eckdaten deutlich zu.

Samsung profitiert wie andere Chiphersteller vor allem von der großen Nachfrage nach Halbleitern, die für die Entwicklung der KI notwendig sind. Besonders der Bedarf an Chips mit hoher Bandbreite (HBM), die bei der Entwicklung und dem Betrieb von KI-Plattformen zum Einsatz kommen und unter anderem auch von Samsung gefertigt werden, ist deutlich gewachsen.

Im ersten Quartal 2024 hatte sich Samsung nach Berechnungen von Marktforschern zudem den Spitzenplatz im Smartphone-Markt von Apple zurückgeholt.

Aktien von Aixtron im Fokus

Die Aktien von Aixtron haben am Freitag ihren jüngsten Erholungskurs vorbörslich fortgesetzt. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Halbleiterindustrie-Ausrüsters im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag 4,7 Prozent auf 19,75 Euro. Mit einem Kursverlust von mehr als 50 Prozent im laufenden Jahr gehören sie allerdings weiterhin zu den schwächsten Werten im MDax.

Aixtron senkte nach einem schwachen Quartal die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr. Hoffnung macht aber der Auftragseingang, der sich nach dem schwachen Jahresstart im Vergleich zum Vorjahr stabilisierte. Ein Händler bezeichnete die Auftragslage in einer ersten Reaktion am Morgen als stark und verwies auf eine solide Dynamik bei Produktionsanlagen auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC).

Der starke Auftragseingag des Halbleiterausrüsters betreffe größtenteils erst das kommende Jahr, sollte aber das Vertrauen in einen Wachstumsschub stärken, betonte Barclays-Analyst Simon Coles. Die Markterwartungen an 2025 seien jedoch ambitioniert.

Mit Material von dpa-afx

