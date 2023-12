Nach dem Zinsentscheid der Fed knackte der DAX heute die Marke von 17.000 Punkten. Nun scheint die Rallye etwas gebremst – geht es bald weiter mit den Kursanstiegen?

Die Aussicht auf bald wieder deutlich sinkende Leitzinsen hat den DAX am Donnerstag erstmals über die runde Marke von 17 000 Punkten katapultiert. Doch im Laufe des Nachmittags fiel der deutsche Leitindex wieder deutlich unter diese Marke und steht derzeit bei 16.707 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, gab wieder etwas nach und liegt bei 4.526 Punkten. Derzeit ist nicht ganz klar, woher die Rallye-Pause kommt. Möglicherweise nehmen Investoren jetzt auch erstmal Gewinne mit.

Denn eigentlich gibt es Grund zur Freude: Die Federal Reserve hielt bei ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr am Mittwoch die Füße still und fasst zur Freude der Börsianer für 2024 Zinssenkungen ins Auge. "Die Anleger sind ziemlich optimistisch, da die Notenbanker für das nächste Jahr drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt haben", sagte Chris Zaccarelli, Chefanleger bei Independent Advisor Alliance.

Aktien von Münchener Rück und Hannover Rueck beim DAX im Fokus

Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Im Mittel gehen sie davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um 0,75 Prozentpunkte sinken wird. Wie der künftige geldpolitische Pfad der Euro-Zone aussehen wird, dürfte sich am Nachmittag zeigen. Dann wird die Europäische Zentralbank ihre Zinsentscheidung fällen. Anleger erwarten auch hier Signale einer baldigen geldpolitischen Lockerung.

Zu den größten Verlierern zählen heute die Aktien von der Münchener Rück und der Hannover Rueck. Beide liegen aktuell über fünf Prozent im Minus. Hervorheben konnten sich hingegen die Aktien von Zalando und Siemens Energy, die beide über acht Prozent im Plus liegen.

Mit Material von dpa-afx und rtr

