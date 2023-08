Der deutsche Leitindex ging gegen Nachmittag etwas auf die Bremse. Werte wie Continental konnten dennoch über fünf Prozent zulegen. Was Anleger diese Woche wissen müssen

Diese Woche wird es spannend: Zum einen erwarten Anleger mit großer Spannung auf das Notenbanktreffen in Jacksonhole, das ab Donnerstag startet. Das dreitägige Symposium soll neue Signale für die Zinserhöhungspolitik geben. Am Mittwoch legt außerdem der KI-Profiteur Nvidia neue Zahlen vor. Positive Ergebnisse könnten den Anlegern zu neuem Optimismus verhelfen.

Mehr zu Nvidias Zahlen lesen Sie hier

"Aber auch auf der anderen Seite des Planeten sollten Investoren derzeit genauer hinschauen. In China braut sich ein Sturm in der Wirtschaft zusammen", sagte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters. Dabei könnten die anhaltenden Turbulenzen im Immobiliensektor mehr und mehr zu einem größeren Problem in der Finanzbranche werden.

Dax: Continental und Vonovia im Fokus

Der Dax legte im Laufe des Vormittags deutlich zu, ließ am Nachmittag aber etwas nach. Insgesamt gewann er so heute 0,10 Prozent und steht aktuell bei heute bereits 0,84 Prozent im Plus und steht bei 15590 Punkten, auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, ließ im Laufe des Nachmittags nach und liegt nur noch 0,18 Prozent im Plus bei 4220 Punkten.

Absoluter Dax-Sieger ist heute Continental mit über 5,5 Prozent Plus. Die Aussicht auf einen Konzernumbau und einen Teilverkauf weckte Kursfantasien beim Autozulieferer. Er zog um bis zu 7,7 Prozent an und ließ damit die anderen Dax-Werte weit hinter sich. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle und der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer arbeiteten an einer Neuaufstellung, berichtete das "Manager Magazin" am Montag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Das in der Sparte Contitech gebündelte Autozuliefergeschäft mit Produkten wie Riemen und Dichtungssystemen solle demnach verkauft werden.

Vonovia bildet unterdessen das Schlusslicht und verlor im Laufe des Tages minus 2,25 Prozent.

Mit Material von rtr



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.