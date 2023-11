Nach einem zittrigen Tag schöpft der DAX wieder Hoffnung und liegt insgesamt wieder im Plus. Unterdessen stehen die Aktien von Continental und Zalando im Fokus

Kurz sah es heute fast so aus, als würde sich der DAX wieder gefährlich nahe zur 15.000-Punkte-Marke bewegen und diese nach unten durchbrechen. Doch im Laufe des Tages fing sich der deutsche Leitindex wieder und liegt mit 0,57 Prozent leicht im Plus bei 15.238 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der sogar 0,73 Prozent im Plus liegt und bei 4.185 Punkten steht.

Anleger warteten heute gebannt einen Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell ab, denn der hielt ein Grußwort auf einer Konferenz. Doch ein Kommentar des Notenbank-Chefs zur Geldpolitik blieb aus. Die Experten zeigten sich gelassen. „Selbst wenn die Zentralbanken der Ansicht wären, dass die Zinssätze im nächsten Jahr sinken könnten, wäre es unrealistisch, von ihnen zu erwarten, dass sie dies zum jetzigen Zeitpunkt sagen", kommentierte Craig Erlam, Analyst vom Handelshaus Oanda.

Continental und Zalando beim DAX im Fokus

Unterdessen bildet die Continental-Aktie heute die Spitze im DAX und liegt fast vier Prozent im Plus. Das Schlusslicht bildet hingegen die Zalando-Aktie. Sie liegt über drei Prozent im Minus.

Mit Material von rtr

Lesen Sie auch:

Commerzbank-Aktie: Bedeutet der nächste Gewinnsprung auch den nächsten Kurssprung?

Oder:

Bayer-Aktie: Schlechte Zahlen, aber ein großer Hoffnungsschimmer