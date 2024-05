Trotz einem leicht enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima startet der DAX gut gelaunt in die neue Woche. Was dahintersteckt und warum unter anderem die Aktien von Deutsche Börse und Commerzbank im Fokus stehen

So kann die neue Woche beginnen. Der DAX liegt derzeit 0,35 Prozent im Plus und steht damit bei 18.758 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der 0,27 Prozent im Plus liegt und bei 5.049 Punkten steht.

Anleger ließen sich von einem leicht enttäuschenden Ifo-Geschäftsklima nicht beirren. Der Handel verlief allerdings in sehr ruhigen Bahnen, womit sich die Feiertage in Großbritannien und den USA bemerkbar machten. Neben der Präsenz internationaler Anleger mangelte es auch an Impulsen, die gerne aus New York kommen.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach drei Anstiegen in Folge überraschend nicht mehr verbessert. „Demnach wachsen die Konjunkturbäume - zumindest derzeit - noch nicht in den Himmel", sagte Chefvolkswirt Christian Lips von der NordLB. Allerdings will er einen einzelnen Wert auch nicht überbewerten, denn die Zeichen für eine allmähliche Stabilisierung der Konjunktur blieben klar in der Mehrzahl. Diese Auffassung scheine auch an den Finanzmärkten zu überwiegen, sagte er mit Blick auf den leicht im Plus bleibenden DAX.

Laut Lips mahnt die eingetrübte Geschäftslage vor überschäumendem Optimismus. Andererseits gebe es konjunkturseitig kein ernstzunehmendes Hindernis für eine erste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juni. Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken hatte zuletzt die Rekordrally im DAX ausgebremst, nachdem der Leitindex Mitte Mai mit 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht hatte.

Aktien von Porsche Automobil, Commerzbank und Deutsche Börse beim DAX im Fokus

Unternehmensseitig war es sehr ruhig. Autowerte wurden im Tagesverlauf zu einer größeren Stütze für den DAX. An die DAX-Spitze schafft es derzeit mit einem Plus von über drei Prozent die Aktie von Porsche Automobil Holding.

Ansonsten gab es keine größeren Verluste. Die beiden Schlusslichter bilden aktuell mit einem Minus von je 0,68 Prozent und 0,86 Prozent die Aktien von Deutsche Börse und Commerzbank. Banken blieben heute europaweit schwach.





Mit Material von dpa-afx

