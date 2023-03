Nach einem wilden Handel am Donnerstag, versucht sich der DAX am Freitag etwas mehr in Ruhe. Derweil stehen die Aktien von Daimler Truck im Fokus und die Deutsche Lufthansa meldet Zahlen.

Ein Kurssprung bei Volkswagen hat den Risikoappetit der Aktienanleger in Europa am Freitag zusätzlich angeregt. Schon die Hoffnung auf kleinere Zinserhöhungen und eine wirtschaftliche Erholung in China hatte die Stimmung zum Wochenschluss aufgehellt. Der deutsche Leitindex DAX notierte am Freitagnachmittag 1,4 Prozent höher bei 15.548 Punkten. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx, gewann 1,1 Prozent auf 4286 Zähler. Lesen Sie hier mehr zur VW-Aktie und der höheren Dividende.

An den US-Börsen lagen die Futures vorbörslich ebenfalls im Plus. Für Erleichterung sorgten Äußerungen des US-Währungshüters Raphael Bostic. Der Präsident des Ablegers der US-Notenbank Fed in Atlanta sagte am Donnerstagabend, er favorisiere einen langsamen und gleichmäßigen Kurs der Fed mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte, da die Auswirkungen der höheren Zinsen erst im Frühjahr zu spüren sein könnten.

Bei den Einzelwerten stand die Lufthansa im Rampenlicht. Die Papiere der Fluggesellschaft gewannen 4,3 Prozent auf 10,28 Euro. Nach dem ersten Jahresgewinn seit Ausbruch der Pandemie soll es für die Fluggesellschaft weiter aufwärts gehen.

Und am Abend entscheidet zudem die Deutsche Börse über die Zusammensetzung der DAX-Indizes.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag

Am Freitagnachmittag befinden sich fast alle DAX-Aktien im Plus. Angeführt wird die Rangliste von Volkswagen mit Plus 9,41 Prozent, gefolgt von Porsche Automobil Holding mit plus 5,60 Prozent und Zalando mit plus 5,37 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX sind verlieren unter Anderem Beiersdorf, Hannover Rück und Munich Re.

(Mit Material von Reuters)