Der deutsche Leitindex DAX trotzt den Zollsorgen der Anleger und erklimmt einen neuen Rekord. Aufgrund von Spekulationen um einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine reagieren bestimmte DAX-Aktien mit massiven Kursbewegungen.

Von wegen Zoll-Sorgen: Der deutsche Leitindex DAX lässt sich nichts anmerken und ist wieder voll auf Rekord-Rallye getrimmt. Aktuell liegt er 1,22 Prozent im Plus und steht bei 21.848 Punkten. Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump blieben zuletzt aus und so verdrängten Anleger den ersten Zollschock, der die Börsen zum Wochenstart nach unten gezogen hatte. Eine Stütze waren Quartalszahlen deutscher Unternehmen.

Experte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets verglich den DAX mit einem "Stehaufmännchen". Nach dem Montagsschock sei der Leitindex "zurück auf Los", doch vielleicht sei die Ruhe im Weißen Haus auch trügerisch, gab er nach den zuletzt turbulenten Handelstagen zu bedenken. Laut den Commerzbank-Experten könnte ein größer gewordenes US-Leistungsbilanzdefizit von Trump schon bald mit neuen Androhungen quittiert werden.

Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 1,35 Prozent im Plus und steht damit bei 5.341 Punkten.

Spekulationen über Waffenstillstand in der Ukraine führen zu starken Kursbewegungen im DAX

Der DAX steht derzeit nicht nur aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen im Fokus, sondern auch wegen politischer Spekulationen. Laut einem Bericht von „NTV“, der sich auf die russische Nachrichtenagentur RIA beruft, könnte es bereits im Februar oder März zu einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump kommen. Leonid Sluzky, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Beziehungen der Duma, erklärte gegenüber RIA, dass sich die Planungen für ein solches Treffen in einem „fortgeschrittenen Stadium“ befänden.

Beide Präsidenten haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, sich zu Gesprächen zu treffen. Im Mittelpunkt könnten Themen wie die Kontrolle von Atomwaffen und die Stabilisierung der weltweiten Energiepreise stehen. Darüber hinaus hat Trump angekündigt, den Krieg Russlands gegen die Ukraine schnellstmöglich beenden zu wollen. Sluzky zufolge könnte bei einem solchen Treffen auch die angespannte Lage im Nahen Osten zur Sprache kommen.

Aktien von Siemens Healthineers, BASF und Heidelberg Materials im Fokus

Unter den DAX-Gewinnern ist aktuell mit einem Plus von 5,8 Prozent die Aktie von Siemens Healthineers. Der Medizintechnikkonzern konnte im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertreffen. Der Aktienkurs erreichte das höchste Niveau seit drei Jahren. Laut Analyst Julien Dormois von Jefferies wirkt der bestätigte Ausblick nun konservativ.

An die DAX-Spitze schafft es mit einem Plus von 6,8 Prozent derzeit die Aktie von BASF, auch Heidelberg Materials reiht sich mit 5,4 Prozent zu den heutigen Gewinnern ein. Auch sie könnten von einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine profitieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Schlusslicht bildet mit einem Minus von über vier Prozent derzeit die Aktie von Rheinmetall. Mehr dazu bald in Kürze auf BÖRSE ONLINE

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch: Waffenstillstand-Spekulation in der Ukraine – diese Aktien steigen jetzt!

Oder:

Änderung bei Trade Republic Zinsen – So viel gibt es jetzt – Lohnt es sich noch?