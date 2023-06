Der DAX konnte heute zunächst stark starten, gibt dann im Handelsverlauf aber einen großen Anteil der Gewinne an der Börse wieder ab. Dabei stehen die Aktien von Vonovia, Siemens und Deutsche Telekom im Fokus.

In Erwartung einer Zinserhöhungspause der US-Notenbank Fed haben sich Anleger am Dienstag mit Aktien eingedeckt. DAX und EuroStoxx50 bauten ihre Gewinne wieder aus und stiegen um jeweils 0,7 Prozent auf 16.210 beziehungsweise 4345 Punkte. Der Euro und die "Anti-Inflationswährung" Gold waren ebenfalls gefragt. Sie verteuerten sich jeweils um ein halbes Prozent auf 1,0812 Dollar beziehungsweise 1968 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Genährt wurden die Spekulationen von einer Abkühlung der US-Inflation. Die Teuerungsrate sank im Mai überraschend deutlich auf vier Prozent. "Die Fed kann sich in Bezug auf ihre Geldpolitik den Sommer freinehmen", sagte Naeem Aslam, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Zaye. Portfoliomanagerin Gabriele Foa von der Vermögensverwaltung Algebris wandte allerdings ein, dass die US-Notenbank sich bei ihrer Sitzung am Mittwoch sicher die Option für weitere Zinserhöhungen offenhalten werde. In diesem Zusammenhang gelte ihr besonderes Augenmerk den Zinsprojektionen der Notenbanker.

Einig waren sich Börsianer bei ihren Prognosen für die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Der Leitzins für die Euro-Zone werde um einen weiteren Viertel Prozentpunkt angehoben.

Zinsentscheid & Konjunkturdaten

Einen Dreh an der Zinsschraube erwarteten Investoren auch von der Bank von England (BoE) in der kommenden Woche, nachdem die Löhne in den vergangenen Monaten überraschend deutlich um 7,2 Prozent gestiegen waren. "Wir bewegen uns im Territorium einer Lohn-Preis-Spirale", warnte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Die Zinsspekulationen verhalfen dem Pfund Sterling zu einem Kursplus von 0,6 Prozent auf 1,2594 Dollar. Britische Staatsanleihen flogen dagegen aus den Depots. Dies trieb die Rendite der zweijährigenGB2YT=RR auf bis zu 4,847 Prozent, den höchsten Stand seit 15 Jahren. Bei Bellway zogen sich Investoren ebenfalls zurück, nachdem der Baukonzern wegen der hohen Zinsen vor einer schwindenden Nachfrage gewarnt hatte. Bellway-Aktien fielen in London um bis zu fünf Prozent.



Die People's Bank of China (PBoC) lockerte dagegen ihre Geldpolitik, um die Wirtschaft anzukurbeln. Medienberichten zufolge plant die Regierung in Peking weitere Maßnahmen, um der Konjunktur unter die Arme zu greifen. Das nährte Hoffnungen auf eine anziehende Rohstoff-Nachfrage aus der Volksrepublik. Das Industriemetall Kupfer kletterte um zwei Prozent auf 8479 Dollar je Tonne und die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,4 Prozent auf 73,55 Dollar je Barrel (159 Liter).



Volkswagen im Fokus

Auf Unternehmensseite berät der Aufsichtsrat von Volkswagen Insidern zufolge über neue Ziele für den Autokonzern. Dabei gehe es um ein großes Sparprogramm über mehr als drei Milliarden Euro allein bei der Volumengruppe der Marken VW, Skoda und Seat, sagte eine Person mit Kenntnis des Vorgangs der Nachrichtenagentur Reuters.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Dienstag

Am Dienstagnachmittag befinden sich die Aktien von Zalando mit plus 2,43 Prozent und Adidas mit plus 2,91 Prozent und Siemens mit plus 1,94 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel von Siemens Energy mit 0,63 Prozent sowie die Deutsche Telekom mit 0,66 Prozent und Vonovia mit minus 1,43 Prozent am meisten.

(Mit Material von Reuters)

