Die Daten zur Lage am US-Aktienmarkt macht Anleger nervös. Der DAX tritt heute nahezu auf der Stelle – Sartorius, Zalando und Adidas stehen im Fokus

Beim DAX hat sich heute relativ wenig getan. Fast unverändert steht er aktuell bei 15.128 Punkten. Ähnlich verhält es sich beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, der bei 4.115 Punkten steht.

Anleger versuchten, uneinheitlich ausgefallene Daten zum US-Arbeitsmarkt zu interpretieren. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zuletzt zwar kaum gestiegen. Die US-Unternehmen haben allerdings im September einer Umfrage zufolge weitaus weniger Jobs geschaffen als erwartet. Anleger warten nun sehnlichst auf den für Freitag geplanten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Dieser könnte weitere Hinweise auf die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed geben. Deren Ziel ist es nach wie vor, die Inflation mit allen Mitteln zu bekämpfen und auch den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Sartorius, Zalando und Adidas beim DAX im Fokus

„Nach dem kompletten Datensatz aus dieser Woche sollte dann die morgige Reaktion der Renditen am Anleihemarkt darüber entscheiden, ob die Börse in der Lage ist, ein stabiles Fundament zumindest für eine Jahresend-Erholung in den kommenden Wochen zu bauen oder ob der Crash-Monat Oktober seinem Namen gerecht wird", erklärte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets, gegenüber Reuters.

Unterdessen führen den DAX heute Sartorius und Zalando an, die beide über zwei Prozent zulegten. Rund zwei Prozent im Minus hingegen bildet Sportartikelkonzern Adidas, der damit das aktuelle Schlusslicht im deutschen Leitindex bildet.

Mit Material von rtr



